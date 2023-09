Así es Juan del Val, el colaborador más polémico de 'El Hormiguero' y escritor de éxito

Pablo Motos siempre le deja a Juan del Val los últimos minutos de El Hormiguero cada semana para que el madrileño protagonice su sección de El polémico, donde comenta las cosas que no le gustan.

Muchas de ellas no han dejado indiferentes a los espectadores, que no han dudado en mostrar su desacuerdo en redes sociales, cargando contra el escritor y guionista del espacio producido por 7yacción.

"Esa sección es de humor y quien no la entienda tiene un problema, así de sencillo, y no es el mío. Pablo no sabe lo que voy a decir, delega porque confía y le sorprende", explica.

Del Val participa en dos de las tres tertulias del programa de Antena 3, en la primera de ellas comparte mesa con María Dabán, Miguel Lago y Rubén Amón. En la de los jueves, con Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo.

"Tengo una amistad con Motos desde hace muchos años a través de Nuria Roca", comenta el madrileño. "En 2018, en la temporada 13, fue cuando Nuria entró de colaboradora y Pablo me llamó para que fuera con ella para hacer su sección", añade.

No acabó el instituto

En la actualidad, Del Val es un personaje muy conocido en televisión y un escritor premiado, pero él siempre destaca que dejó los estudios en 2º de B.U.P. (que equivale a 4º de la ESO en la actualidad) para trabajar en una obra.

Su afición a los toros le llevó a escribir a los periódicos ofreciéndose como colaborador para hacer prácticas, haciéndose un nombre poco a poco.

Tras pasar por Radio Nacional, comenzó a trabajar en la revista Man, donde se encontró por primera vez con Nuria Roca, que ya triunfaba en televisión.

Sus programas

El escritor tiene un extenso currículum en televisión, habiendo pasado por programas como Viva la vida, El programa de Ana Rosa o Ya es mediodía en Telecinco; o La hora de La 1 de RTVE.

Ha sido jurado en todas las ediciones de El Desafío en Antena 3, realizado por la misma productora que El Hormiguero, 7yacción; y también participa en La Roca, donde sustituyó a Nuria Roca cuando la presentadora tuvo covid.

Su faceta de escritor

Su vertiente literaria la comenzó a desarrollar junto a Nuria Roca, coescribiendo Para Ana (de tu muerto) en 2011 y Lo inevitable del amor, en 2012.

En 2017 publicó en solitario Parece mentira, pero el éxito le llegó con su obra Candela, con la que ganó en 2019 el premio Primavera, donde explica la historia de una mujer de mediana edad que regenta un bar de barrio con su abuela y su madre.

Después publicó la novela Delparaíso (que habla sobre los entresijos de una urbanización de lujo) en 2021, que cuenta con varias ediciones. Su último libro, Bocabesada, saldrá a la venta el 27 de septiembre.