María Jesús Ruiz revela desolada que su madre no acepta a su marido Curro: "Ni ella ni mis hermanos vinieron a la boda"

La modelo y ex Miss España 2004 María Jesús Ruiz ha contado desolada en el programa Fiesta que la felicidad que siente por haberse casado con el que ahora es su marido, Curro, es parcial, pues ni su marido ni hermanos le aceptan en la familia.

En el programa Fiesta le preguntaban a María Jesús sobre si su madre estuvo en su reciente boda en Ponferrada, celebrada tras un desfile y de forma sorpresa. "A mi madre... no quiero entrar porque es muy doloroso para mí, pero no acepta a Curro".

"Curro empezó con mala pata. Él tenía miedo de que le dejara, porque estaba casado al principio. Es una persona que no le gusta la tele ni los medios", explicaba ella, justo antes de echarse a llorar, sobrepasada por la emoción.

"No entendemos cómo después de tanto, de cuatro años y medio de estar los dos a una, luchando por salir adelante", "mi padre, mi madre, mis hermanos... no le aceptan", explicaba María Jesús Ruiz.

"Ellos sabían que había un evento muy bonito y que el día 10 era una fecha importante para mí y no fueron porque no quisieron", hacía ver la modelo, que piensa que la reconciliación con su marido es "cuestión de tiempo".

María Jesús Ruiz aseguraba que está muy unida a su madre, a pesar de lo cual lleva desde el 29 de agosto sin hablar con ella. "Nosotras siempre hemos estado muy unidas, pero ahora la situación es muy complicada, ella no olvida todo lo que ha salido de él y mis hermanos se ponen de su lado, yo desde aquí le pido que me deje ser feliz, que confíe en mí, que si me equivoco yo seré la que lo reconozca, pero que ahora estoy enamorada y soy feliz y quiero vivirlo con ella", pedía la modelo.

El principio de este desencuentro podría estar en un hecho que ponía de manifiesto la propia María Jesús: "No aceptan a Curro por cómo empezó nuestra historia, todo eso de que él estaba casado cuando empezamos y me lo ocultó".