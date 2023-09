Belén Esteban filtra cómo se llamará el programa de Netflix con los colaboradores despedidos de 'Sálvame' y cuándo se estrena

La excolaboradora de Telecinco Belén Esteban ha sido la que finalmente ha filtrado cómo se llamará el programa que ella y otro puñado de colaboradores que fueron despedidos tras el fin de Sálvame han grabado para Netflix.

El espacio se llamará Sálvese quien pueda, según ella misma ha dicho en un evento promocional de una compañía de luz al que acudió en calidad de embajadora y donde añadió que se estrenará en octubre.

Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño son los protagonistas de este docureality en el que los excolaboradores de Sálvame que ya han recorrido (pues la grabación ha concluido) diversos países de latinoamérica.

Allí, acudieron a otros programas de televisión con los que tuvieron relación en el pasado, o cuyos presentadores o presentadoras aparecieran en el pasado en Sálvame.

En total fueron sido once días de aventura en el otro lado del charco, tiempo en el que no solo han recorrido las ciudades, sino que han estado en cadenas nacionales como Univisión o Canal 6, donde han hecho de tertulianos en programas del corazón.

Les dio tiempo a hablar de Rosalía, de Shakira y de otros asuntos del corazón de España, pero también de criticar a Telecinco.

El rencor de los colaboradores por su despido es evidente. Hace unas semanas una reportera de Fiesta hablaba con Belén Esteban, que al final de la conversación espetaba: "Me hago una pregunta: a Sálvame no nos querían, ¿no? Joder, pues que dejen ya de hablar de nosotros, ¿vale? Suerte, que veo que las cosas no van tan bien, suerte".