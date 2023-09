Inés Ballester, víctima de un supuesto acosador: "En cuanto pude, me escapé"

Inés Ballester, nuevo rostro de TVE, ha sacado a la luz que ha sido víctima de un supuesto abuso. Ocurrió en un hotel, y así lo ha relatado ella misma en una entrevista a Europa Press.

"Una noche, un señor en el hotel, no paraba de llamar de forma insistente a la puerta. No quise abrir, y pasé la noche sumida en el terror. Antaño, muchas mujeres asumíamos estos incidentes como una triste realidad de ser mujer", ha relatado la comunicadora.

"Al amanecer, en cuanto puede, me escapé. Llamé a amigos, que vinieron por mí. Nosotras no deberíamos temer cruzarnos de acera por la noche. Si no aprenden a respetar, quizá deberíamos castigar más severamente", ha detallado.

Según Ballester, esos episodios eran recurrente a lo largo de los años: "Episodios desagradables que no nos merecíamos, todas, tener miedo por la noche pasarnos de acera, pero por qué, por qué, espero que eso se castigue más. Si no aprenden, habrá que castigar más".