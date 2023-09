Esperanza Aguirre se encara a José Yélamo por insistirle con Rubiales: "¡Que ya le he dicho que no voy a opinar!"

Esperanza Aguirre fue una de las invitadas de este sábado en laSexta Xplica. La expresidenta de la Comunidad de Madrid habló de diferentes cuestiones, pero, antes de que terminara su intervención, José Yélamo quiso saber su opinión en el caso Rubiales y su polémico beso a Jenni Hermoso.

"Esto es como Al Capone, que fue a la cárcel por no pagar a Hacienda después de todos los asesinatos que había cometido. Pues esto es lo que yo opino", ha manifestado la expolítica, que, tal y como explica la cadena, se negó a condenar el beso a la jugadora.

"Rubiales había hecho ya muchísimas cosas para hacerse merecedor de no ser presidente de la RFEF", opinó a Aguirre, que recibió la insistencia del presentador. "¡Que ya le he dicho que no voy a opinar!", respondía ella, visiblemente incómoda. "Había dicho usted que era la última pregunta".

"Rubiales se ha merecido no ser presidente de la RFEF por el dineral que le dio a Piqué, por muchas de las cosas que ha hecho", reiteró Esperanza Aguirre, criticando además que el PSOE "tragó con todo esto".