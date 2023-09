El anuncio de 'El Hormiguero' sobre Miguel Bosé tras plantar a Pablo Motos en el último momento

Después de que Miguel Bosé cancelase en el último momento su aparición en el programa El Hormiguero, el pasado 6 de septiembre, el cantante tendrá una segunda oportunidad para ser entrevistado por Pablo Motos esta semana.

Así lo anunció el presentador el pasado jueves a la hora de desvelar los invitados de la semana que viene. También la cadena ha lanzado una promo en la que destacan que este programa sigue haciendo historia de la televisión al lograr "su mejor comienzo de temporada".

En concreto, los invitados que acudirán la semana que viene a El Hormiguero son los actores Carmen Machi y Karra Elejalde, que estarán el lunes; el cantante Miguel Bosé, que irá el martes; la cantante Aitana, que visitará el programa el miércoles, y los actores Marta Hazas y Javier Veiga, que cerrarán la semana al asistir el jueves.

De este modo, será el próximo 19 de septiembre cuando Bosé acuda, finalmente, al programa de Pablo Motos para presentar Bosé renacido, la serie documental original de Movistar Plus+ que se acaba de estrenar en la plataforma.

En el anterior intento, Motos justificó de la siguiente manera la ausencia del cantante: "Hemos tenido una noticia inesperada, Miguel Bosé no ha podido estar con nosotros, se ha puesto malito. No es una cosa muy grave, pero no está en condiciones hacer el programa en este momento", indicó el presentador.

Motos aseguró entonces que había estado hablando con él y "está bastante fastidiado. Me ha dicho que le pida perdón a los espectadores y que, a cambio, cuando venga, que será en unos días, en la primera fecha que tengamos libre, lo va a dar todo para compensar su ausencia", agregó.