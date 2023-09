Quién es Michael Terlizzi, nuevo concursante confirmado de 'GH VIP 8'

Las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra se abren para recibir a 18 nuevos concursantes que participarán en la nueva edición de Gran Hermano VIP. Convivirán durante semanas en este emblemático espacio, donde surgirán amistades, deseos y, sobre todo, conflictos.

Uno de los concursantes confirmados es Michael Terlizzi, que mantiene una especial relación con otra nueva concursante, Oriana Marzoli. Modelo y trainer de origen italiano, Michael llega a la televisión en España con una cuenta pendiente. ¿Realmente se conocen él y Oriana?

Cuál ha sido su trayectoria en TV

Michael y Oriana coincidieron en otro programa de la misma casa: Mujeres y hombres y viceversa. Ambos tuvieron una especial conexión cuando se conocieron en el año 2021. "Me gusta Oriana, es muy guapa. Cuando he llegado, he preguntado a todos quién era ella", declaraba entonces el italiano en el programa de citas.

Como recoge Telecinco, el nuevo concursante estudió literatura y filosofía en la Universidad de Milan. En su país natal es conocido en el mundo televisivo por defender a su padre, el exboxeador Franco Terlizzi, en el programa de La isla de los famosos de Italia. Por eso entró en La isla de las tentaciones, edición italiana, y después en Grande Fratello 16.