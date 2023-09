La primera y última entrevista a Laura Bozzo antes de entrar a 'Gran Hermano VIP': "Estuve 15 segundos muerta, sé volver a empezar"

La presentadora Laura Bozzo es uno de los rostros más conocidos en toda latinoamérica. Lleva más de 30 años haciendo televisión y si por algo es conocida es por no tener pelos en la lengua y por ser protagonista de una larga lista de controversias.

Ahora desembarca en España gracias a su participación en Gran Hermano VIP, que arrancó este jueves. 20minutos.es pudo estar entre los pocos que pudieron hablar con ella justo antes de entrar a la famosa casa de Guadalix.

"No pensaba participar, no era mi idea, estaba haciendo mi programa, tenía otras cosas... pero pensando y analizando las cosas dije '¿qué más puedes lograr en América? Aquí lo has hecho todo ya, todos los premios, has sido la reina'... Siempre dije en algún momento de mi carrera quería estar en España. Mis cuatro abuelos son italianos y quería conquistar Europa. Para mí es un reto. No hay tanto público que me conozca, sí por los vídeos de Internet, pero no mi carrera, mi vida, todo lo que hemos hecho por la gente...", explicaba la presentadora peruana.

"Hay muchas polémicas, juicios... pero nunca me condenaron, me pidieron perdón…", aseguraba sobre ese pasado que le sentó en el banquillo por diversos motivos. "Cuando tienes una forma de hablar como la mía, que le quita la ignorancia a la gente humilde, que habla claro…", hacía ver, achacando a los poderes políticos sus encontronazos con la justicia.

Para GH VIP 8 tiene planes: "De alguna manera lo que quiero es demostrar que las mujeres a cualquier edad podemos cumplir nuestros sueños. Quiero hacer un homenaje a María Jiménez y María Teresa Campos, porque fueron pioneras y sufrieron muchas cosas", explicaba.

"Yo no entro con estrategias, ni pienso en ganar, lo juro por mis hijas, quiero ser yo, que la gente conozca mi lado bueno y mi lado horroroso", advertía, a la vez que confesaba que estaba "a punto de llorar" por extrañar a sus hijas.

"Durante 30 años he tenido los programas más exitosos de la televisión y al público no se le miente, el público sabe", exponía, a la par que aseguraba no tener miedo de que la gente la conozca. "Voy a enganchar el primer día con el público joven, porque tengo millones de visitas en redes sociales".

"Quiero hacer una lucha por la salud mental, porque aún hay esa cosa de que ir al psicólogo es algo malo", citaba como otro objetivo. "Yo me cuido y voy a terapia y voy a dar recetas de cómo volver a empezar, he salido del cáncer, de septicemias, estuve 15 segundos muerta…", repasaba.

"Mi punto débil y mi punto fuerte en la convivencia es que no soporto la discriminación, el maltrato, el machista... Si alguien lo hace me pongo encima y le hago puré", advertía la presentadora.

"No estar con mi familia será lo peor. Despedirme de ellas y de mi nieto ha sido lo peor. Si hay algo que amo es a mis hijas, mi nieto y mi familia. A pesar de la fama y del glamour de su madre, nunca nadie ha visto a mis hijas en un escándalo", decía al citar a su familia. Su hija Alejandra será su defensora en plató siempre que pueda, pues vive en Miami.

"Abandono, jamás", aseguraba sobre la posibilidad de rendirse. "Soy un ser humano que le doy gracias a dios y a mi familia, que son emigrantes y los emigrantes no paramos jamás, me encanta volver a empezar. Se puede volver a empezar de cero siempre", insistía.

Yendo a lo práctico advertía fortalezas y debilidades. "¿Cocinar? si cocino yo se mueren todos. Lo mío es contar historias y montar shows, divertirnos, limpiar… eso tampoco se me da mucho", decía.

¿Podría encontrar el amor? Quizá, aunque es difícil. "No podría enamorarme en la casa, pero si ocurriera tendría que ser de un hombre que pueda sentir y mirar hacia arriba, admirarle, culto, con una edad similar, que podamos compartir mi gusto por la historia… tal vez". Eso sí, nada de 'edredoning': "Creo que no, porque no sé si es el ejemplo que quiero darle a mis hijas".

Laura Bozzo entra sin líneas rojas: "No tengo límites. Lo que me permita mi cuerpo, lo voy a hacer".