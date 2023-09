Amor Romeira revela el comentario tránsfobo que recibió de Maite Galdeano: "Me siento atraída hacia ti porque eres un hombre"

Hace más de cinco años que comenzó la pelea entre Amor Romeira y Sofía Suescun que, en 2020, incluso llegó a pasar por tribunales por comentarios tránsfobos. Ahora, Romeira ha revelado que también sufrió este tipo de ataques por parte de Maite Galdeano.

En su encuentro con Malbert en su pódcast, Querido Hater, la canaria ha recordado la razón por la que empezó el enfrentamiento entre las exconcursantas de Gran Hermano.

"Es una gran concursante de reality, pero cuando una persona es tránsfoba, es tránsfoba", ha opinado sobre Sofía. Además, ha recordado que uno de los juicios en los que se enfrentaron, Sofía, perdió.

Amor Romeira habla sobre su relación con Sofia Suescun. ¿Decepción o envidia?



Disponible programa completo con 60 días gratis: https://t.co/2m5A2zVT7S #QueridoHater pic.twitter.com/vXsvqdaJYW — MALBERT (@ItsMalbert) September 13, 2023

Suescun la denunció por "injurias" al llamarla públicamente tránsfoba en 2020. "Cuando fui al juicio, que ella me demanda a mí, lo perdió", ha asegurado.

Esta demanda fue resultado de la denuncia que Amor puso 2018 por "menoscabo en su identidad de género" después de que la dijera como: "Que tengas la cara de hombre es un hecho" o "Para ser tío, pocos huevos tienes".

Ahora, con Malbert, ha recordado más frases tránsfobas que recibió, en este caso, por parte de la madre de Sofía, Maite Galdeano. "El conflicto llega porque nos meten a su madre y a mí en el contraclub y Galdeano empieza a decirme: 'Me siento rara contigo, no sé qué me pasa'".

"Ay, ya sé lo que me pasa. Que me siento atraída por ti, porque eres un hombre y a mí me gustan los hombres", ha asegurado que le comentó Galdeano. "No se ha emitido, porque nos echaron", ha explicado, entonces.

Amor Romeira habla también de Alexia Rivas

En el encuentro con Malbert, Romeira también ha mencionado a Alexia Rivas y ha soltado una pulla que no le ha gustado nada a la periodista. "Luego vamos con banderitas del feminismo jejejeje", ha comentado Rivas enfadada en la publicación del pódcast.

En el vídeo, Amor le mandaba "un besito a Alexia Rivas". "Gracias a mí sigue saliendo en televisión", ha declarado. Además, ante el apunte de que Alexia tiene "más trabajo" en televisión que Amor, esta ha contraatacado.

"Yo no he salido desnuda detrás de ningún vídeo de ningún hombre casado. Yo he hecho otras cosas", se ha justificado, sorprendiendo a Malbert, que también se ríe de su feminismo.