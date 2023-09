Aroyitt habla de su relación con Carola, tras contarle que tenía autismo: "Es la persona que más me ha comprendido en mi vida"

Aroyitt y Carola se están convirtiendo poco a poco en una de las parejas más queridas en la comunidad de streamers, después de revelar su relación hace pocos meses. En los últimos días, se han hecho virales por intercambiar halagos y hablar con sinceridad del autismo de Aroyitt.

"Es la persona que más me ha comprendido en toda mi vida", confesó la vasca en directo, después de que le preguntarán por el tema. "Yo tenía mucho miedo de decírselo porque hay gente que son cosas que no quieren en su vida", ha reconocido.

No obstante, ha asegurado que lo "entendió perfectamente" porque es una persona "con un nivel muy alto de comprensión": "No le ha molestado en absoluto y me ha explicado todo lo que necesitaba que me explicara. Me ha salvado de muchas situaciones".

Según ha recordado, en momentos sociales dónde ha comprendido que Aroyitt se estaba sintiendo "rara", la ha tranquilizado disimuladamente. "Me ha sorprendido para bien", ha recalcado, muy contenta: "Es la persona que más me ha sorprendido".

Estas palabras vienen después de que, en su propio directo, Carola defendiera la importancia de darle visibilidad al autismo para desmontar los mitos a su alrededor.

"La gente piensa que es una cosa superloca y en realidad son detalles que se pueden trabajar", comentó: "Es adaptarse a la persona y comprenderla".

Dejó claro que "ella es consciente que lo que hace, no le hace todo el mundo", pero aseguró que no era nada molesto o complicado. "Como cuando tienes un colega que es más de hablar, le aceptas como es. Así es como hay que vivir".

Simples detalles como darse cuenta de "conductas, aunque mi cerebro no lo entienda" han sido claves para adaptarse a ella "sin que se sienta mal", por ejemplo, cuando cambia de tema sin darse cuenta.

Unas palabras por las que ha sido muy aplaudido en los últimos días, después de un tiempo sin hablar públicamente de su relación, ya que han decidido ser bastante discretos con su romance.