La 'streamer' Aroyitt habla en directo sobre su autismo: "He estado tapándolo mucho tiempo"

La streamer Aroyitt ha sorprendido sincerándose en directo sobre su autismo, un trastorno que asegura que tiene desde pequeña, pero conoció recientemente.

"Yo soy una persona normal", ha defendido. "Tener autismo no te hace normal, o subnormal". No obstante, ha recocido que, especialmente las mujeres, hacen mucho esfuerzo para "no parecer diferentes".

"Se llama masking, trabajamos mucho en nosotras mismas. En persona se nota mucho más", ha revelado, explicando que es complicado hablar con otras personas o responder lo correcto.

"De pequeña tenía mis rarezas, pero me lo diagnosticaron de grande", ha continuado explicando. "Era muy callada y para mi madre era lo normal y correcto en una niña".

"Fui al psicólogo porque tenía comportamientos que no entendía", ha añadido, asegurando que es importante que "lo diagnostique un psicólogo".

Ahora, aún no ha dado el paso de contarlo a los cuatro vientos. De hecho, prefiere que la nueva gente que conoce primero "la vean actuar" y "cómo es" y después contárselo. "He estado tapándolo mucho", se ha lamentado.

También ha asegurado orgullosa que "ha mejorado mucho con el tiempo", sobre todo a la hora de hablar con la gente y estar en grupos grandes, que es lo que más le cuesta. Por eso, se ha mostrado muy contenta de tener una conversación tan natural con sus espectadores.