Inma Cuesta desvela en 'El Hormiguero' donde trabajaba antes de ser actriz

Inma Cuesta y Luis Tosar fueron los invitados de El Hormiguero este martes, donde presentaron su nueva película, Todos los nombres de Dios, de Daniel Calparsoro

El thriller de acción, que cuenta con un trasfondo político y social, llegará a los cines el próximo 15 de septiembre: "Un señor, supuestamente normal, un día va con su taxi en una carrera al aeropuerto de Barajas, hay un atentado, decide ayudar. Hace un traslado al hospital y se encuentra que uno de los que lleva es un terrorista", explicó el actor.

"A mí me gusta mandar, lo reconozco, mi personaje es comandante de la unidad terrorista, una mujer en un mundo de hombres que tiene que defender su posición y decisión", añadió su compañera.

Que añadió: "Había un TEDAX todo el tiempo conmigo y yo le preguntaba cosas porque, entre otras, desactivaba bombas, estamos muy alejados de saber lo que hacen y resuelven".

Pablo Motos e Inma Cuesta, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Pablo Motos les preguntó por una de las escenas más destacadas del filme en plena Gran Vía madrileña, totalmente vacía: "Teníamos mucha ayuda para tapar cualquier calle y tuvimos la suerte de grabar allí, que es una maravilla, pero solo durante cuatro horas", recordó Tosar.

Cuesta también destacó que "a partir de cierta hora la gente estaba agolpada en las bocacalles y no se podía enfocar ahí, y eso que empezamos muy temprano".

Antes de concluir la entrevista, el presentador comentó: "Inma, tú trabajabas en Cortefiel mientras hacías castings...". La actriz le contestó que "cuando llegué a Madrid me formé en teatro musical, pero cuando el dinero no me llegaba me puse a trabajar ahí".

"Estuve en la sección de Caballero en Cortefiel y vendía bastante, se me daba bien. Me relajaba mucho doblar los pantalones de pinza", recordó la invitada.