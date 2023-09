La entrevista de Joaquín a Ana Obregón llega para enfrentarse a 'Gran Hermano' este jueves

Una de las grandes novedades de la temporada televisiva es el regreso de Gran Hermano VIP a Telecinco, algo que ocurrirá este jueves. El reality de Telecinco no lo tendrá fácil, pues se va a encontrar con una dura competencia en la parrilla.

Y es que enfrente, en el prime time, tendrá el regreso del formato Joaquín, el novato a Antena 3 y lo hará con una invitada muy de actualidad, Ana Obregón. El popular exfutbolista, Joaquín Sánchez, vuelve a conducir este programa, por el que pasarán numerosos invitados que le ayudarán a buscar un nuevo futuro profesional, tras su retirada de los terrenos de juego.

En su primera temporada, Joaquí, el novato consiguió más de 1,8 millones de seguidores de media, 4,5 millones espectadores únicos y un 18,2% de cuota de pantalla.

Con más de 30 años de carrera, la actriz Ana Obregón se convertirá en la nueva maestra de Joaquín, el novato en un programa muy especial. Deberá aprender todos los entresijos del mundo de la interpretación. En paralelo, la protagonista desvelará, en primicia, todo lo relativo a su nieta Ana Sandra, que nació por gestación subrogada en Miami, Estados Unidos.

La actriz se sincerará, por primera vez en televisión, para contar cómo vivió la llegada de Anita al mundo, afirmando el legado que le encargó su hijo Aless Lequio, fallecido a causa del cáncer en 2020, con 27 años. "Anita fue deseada por mi hijo dos semanas antes de que nos dejara. Fue su último deseo", relata. Contará de qué manera inició el trámite y cómo llevaba tres años sumergida en el deseo de Aless. "Sólo lo sabían Alessandro y mis dos hermanas, nadie más. Quería llevarlo todo discretamente", confiesa.

Ana detallará cómo sufrió el último mes antes de la muerte de su hijo y el incidente sucedido en un apartamento situado en Barcelona, días previos a su fallecimiento, donde su exmarido, Alessandro Lequio, le salvó la vida. "Me encerré en la habitación, salí al balcón y alcé la pierna. Llamaron a la puerta y era Alessandro. Eso me hizo volver en cierta medida, y fue él quien, sin darse cuenta, me salvó la vida", sentencia entre lágrimas.

Ana Obregón responderá a preguntas como su persecución por una agencia tras la salida del hospital en Miami, si existe relación con la mujer gestante y cómo enfrentó la presión mediática del momento. También hablará de sus inicios en el cine y los recuerdos vividos junto a Steven Spielberg, Robert De Niro o Diego Maradona, desvelando si ha llegado a tener alguna relación más íntima con alguno de ellos.

En el plano profesional de Joaquín, Ana impartirá una clase magistral en el que El Novato tendrá que interpretar diferentes escenas, como el romántico momento de Titanic, la sensual escena de Cuando Harry encontró a Sally, donde el futbolista expresará entre risas: "Yo creo que Ana ha disfrutado con mi orgasmo", y el erótico momento de la película Ghost.

Como colofón, El Novato se enfrentará, una vez más, al esperado debut. Joaquín interpretará, junto a Ana Obregón, la famosa escena de la película La máscara del Zorro, con un final de cine: un apasionado beso de amor entre ellos, caracterizados como Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en la premiada producción audiovisual. ¿Se convertirá Joaquín en la próxima estrella de cine del momento?

El de Joaquín no será el único formato que Gran Hermano VIP tendrá enfrente, porque también se emitirá el jueves en horario de máxima audiencia MasterChef Celebrity 8, que llega a La 1 con famosos como Jesulín de Ubrique, Los Morancos (Jorge y César Cadaval), Genoveva Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Palito Dominguín, Tania Llasera, Blanca Romero, Laura Londoño, Eduardo Casanova, Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas, Sandra Gago y Miguel Diosdado.