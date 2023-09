Mediaset quiere "evolucionar" y reunir de nuevo a la familia frente al televisor y éste es su plan maestro para conseguirlo

La que será la nueva Telecinco, o una versión "evolucionada" de la misma se ha presentado este lunes, con Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España, como principal exponente de la estrategia que esta temporada seguirá la cadena para lograr uno de sus principales objetivos: juntar a las familias frente al televisor.

Salem aseguraba que la nueva Telecinco, "más que un cambio, que parece una ruptura con el pasado, está en una evolución, pero mirando al pasado, porque no podemos olvidarnos de ese grandísimo éxito, que nos hizo líder por muchos años. Para evolucionar hay que tener respeto por tu historia, por el lugar de donde vienes", hacía ver el máximo responsable de Mediaset.

"Tenemos que mirar nuestro pasado glorioso y no tener miedo al cambio, sin traicionar los valores de ser atrevidos, arriesgados, con respeto a todas las opiniones, sin violencia. Tenemos que cruzar un desierto y lo estamos cruzando, pero ya estamos llegando al final de ese túnel", ejemplificaba Salem sobre los últimos meses de Telecinco, cuyas audiencias se han visto relegadas al segundo puesto tras Antena 3.

Ahora Mediaset va a dotar a Telecinco de herramientas para atraer de nuevo al espectador. Dado que una de las mayores bazas de la televisión en abierto es el directo, Telecinco jugará en primera división, con "directo desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche", además de programas como los realities que también serán en vivo en la franja de máxima audiencia.

"La otra dirección la que queremos ir es tener una amplia oferta televisiva, muchos géneros diferentes. Habrá noche de ficción, de reality, de gran espectáculo de entretenimiento… y el fin de semana un contenido más familiar", adelantaba Salem, cuyo objetivo es "crear una oferta que esté en condiciones de dar compañía a personas que no tienen una familia y a personas que sí la tienen y quizá así cumplamos el sueño de reunir a la familia frente a la tele, aunque vivamos en una época en la que es difícil porque impera un individualismo exasperante".

Realities, concursos, magazines, talent shows, musicales, programas de actualidad, información e investigación, deportes, series de ficción y cine de estreno (incluidos los últimos éxitos de Disney) configuran una nueva parrilla de programación para la cadena de Fuencarral.

La mirada crítica, con Ana Terradillos, y Vamos a ver, con Joaquín Prat, en la mañana; TardeAR, con Ana Rosa Quintana, y Cuentos Chinos, con Jorge Javier Vázquez, en tarde y el access prime time, respectivamente; y GH VIP, con Marta Flich y Ion Aramendi; El musical de tu vida, con Carlos Sobera; y nuevas temporadas de Got Talent España, con Santi Millán, Entrevías y La que se avecina en el prime time, entre otros, son las principales novedades con las que arranca esta nueva etapa en la cadena.

Para comunicar esta intención de renovarse y reunir a la familia Mediaset ha rodado un spot publicitario creado por los hermanos Laura y Alberto Caballero, que bajo el lema "Telecinco, contigo siempre", incide en la idea de llegar a todos los públicos y sentarlos ante la tele.

Salem ha dejado claro que Telecinco no jugará a la guerra de las adiencias, aunque sí competirá por el público, desde el respeto. "No estamos en contra de nadie, no tenemos enemigos. Lo único que tenemos en la cabeza es mejorar cada día, conectar con un público que sea cada día más amplio", hacía ver.

Salem habló además sobre una de las grandes apuestas de Telecinco este año, Gran Hermano VIP, que regresa este jueves y del que avanzó al menos un nuevo espíritu. "Cada edición de Gran Hermano es distinta, es como si fuera un nuevo programa. Queremos hacer un Gran Hermano distinto, donde haya gente que quiera contar algo. Además de la dinámica habitual, queremos ese añadido", adelantaba.