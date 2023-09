Patxi Salinas estalla contra los presentadores en 'El conquistador': "Me habéis ocultado información"

La primera prueba de El conquistador fue muy dura para los concursantes, y también para los capitanes de los equipos. Específicamente, para Patxi Salinas, que lideraba al equipo azul, 'Cocorote'.

"A mí me habéis ocultado información", le dijo el entrenador de fútbol a Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi. Su equipo fue el último en llegar, sufriendo problemas en la prueba de escalada por una red de 30 metros, dado que Pepa, una concursante, no podía subirla.

Salinas aseguró no haber entendido las indicaciones. "Me dijisteis que escalábamos dos, yo y quien eligiera. Y de pronto, me encuentro que tienen que escalar cuatro personas", les dijo enfadado.

Empiezan las primeras discusiones. A @JulianIantzi1 le aparecen los fantasmas del pasado con la bronca de @patxisalinas #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/9YksvF1mpq — La 1 (@La1_tve) September 11, 2023

"Hay que saber interpretar las indicaciones", se defendió Iantzi. "Los otros dos equipos lo entendieron", añadió por su parte Sánchez Silva. Posteriormente, nombraron al equipo 'Yocahu', como segundos clasificados.

Patxi también se quejó de aquello: "No se lo merecen". "Dijisteis que había que remar y ellos no lo hicieron porque volcaron", aseguró. "Vosotros habéis sido un desastre de equipo y ellos han sabido improvisar. Hay que estar vivos", explicó Julián, molesto con los ataques del capitán.