'Y ahora Sonsoles' habla en exclusiva con la mujer con la que estuvo Daniel Sancho tras el crimen: "Me dijo que su vida había acabado"

Y ahora Sonsoles ha ido emitiendo la declaración de Daniel Sancho sobre el crimen que presuntamente cometió en Tailandia y su consecuente reconstrucción de los hechos. Este lunes, el programa de Antena 3 también ha mostrado en exclusiva una entrevista a la mujer que estuvo con el chef tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Fue la primera persona con la que estuvo Daniel Sancho tras el supuesto asesinato del empresario colombiano. Sin mostrar su rostro, la mujer se prestó al equipo de Atresmedia para contar cómo vio al chef en dichos momentos.

"Él me dijo que no había dormido ese día porque estaba escribiendo un email, y al día siguiente se fue con el kayak al amanecer y me enseñó una foto del amanecer", comienza contando la mujer.

La entrevistada ha detallado que se conocieron en la playa: "Me dijo que vino por el boxeo tailandés y quería practicarlo todos los días, y con el corte en el dedo que se hizo abriendo cocos no iba a poder". No obstante, las heridas las sufrió con el forcejeo que tuvo con el colombiano.

Aunque Daniel Sancho le contó que iba a ir con una amiga a la fiesta de la Luna, la entrevistada habló con dicha amiga, que le aseguró que no llegaron a asistir al evento y que estaba preocupada por el chef. "Contacté con él por Instagram y después él me contestó que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida había acabado".

Según ha contado la entrevistada, se pararon antes de llegar a la fiesta porque él quería "denunciar que había desaparecido un amigo": "Le retuvieron y la policía llevó a la chica de vuelta a casa".

"Por lo que he leído, él estaba muy estresado, y a veces la gente bajo estrés se siente arrinconada y puede hacer cosas, pero, aun así, no creo que sea peligroso". Por esta línea, ha defendido que es muy simpático y dulce, y "no se le puede tener miedo".

Eso sí, la mujer no recibió bien la noticia: "Estaba en shock. Estuve traumatizada durante muchos días". "Nunca había conocido a un sociópata". No obstante, ha asegurado que hablaría con él si pudiera: "Es muy fácil inventarse historias y dejar de malo a alguien".