Sol Macaluso, primera confirmada de 'GH VIP', denuncia acoso en redes: "Me llaman gorda"

Sol Macaluso es la primera concursante oficial de Gran Hermano VIP, que abrirá sus puertas el próximo jueves. Antes, la reportera ha hablado con Socialité, donde ha denunciado el acaso que está recibiendo en redes sociales desde que se hizo pública su participación en el reality.

"Que por qué contratan extranjeros, que si soy argentina que me vaya al reality de Gran Hermano de Argentina, que por qué no me vuelvo a mi país, que vengo a sacarle el trabajo a los españoles...", son algunos de los comentarios que Sol denuncia estar recibiendo a través de las redes.

También sobre su físico. "Que si estaba demasiado gorda, que si la elección del vestido era muy mala, que si tengo un cuerpo cuadrado...", enumera. "Mi cuerpo es como es como es y lo amo así, la gente es cero empática porque yo sufrí un aborto hace un mes y es muy duro mentalmente estar pasando por un duelo por una pérdida y que te acribillen por cómo está tu cuerpo", explica la periodista.

Sol Macaluso se hizo muy popular porque fue de las primeras periodistas que llegó a Ucrania para cubrir, para Mediaset y otras cadenas, un conflicto bélico que un año y medio después no ha terminado. A su regreso de aquel escenario explicó: "Hay que estar muy fuerte mentalmente y regular mucho las alertas y el estado de pánico en el que entra el cuerpo para poder trabajar de manera eficaz".