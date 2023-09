Una actriz de 'Hairspray' se pone de parto en mitad de un concierto de Beyoncé

Mientras la cantante Beyoncé escuchaba cómo Diana Ross le cantaba el Cumpleaños feliz por su 42 aniversario, una de sus seguidoras, la actriz Sarah Francis Jones, comenzaba a sentir contracciones, unos días antes de su fecha de parto.

Esta inesperada sorpresa tuvo lugar durante el último concierto de la gira Renaissance Tour de la cantante, celebrado el pasado 4 de septiembre en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Jones, una actriz y bailarina conocida por sus apariciones en películas como Honey y Hairspray, acudía a este evento junto a su pareja, Marcel Spears, el actor de The Neighborhood, cuando, de pronto, se dio cuenta de que algo no iba bien.

"Creo que fue justo después del mute challenge", recordaba Jones en una entrevista que concedió al portal KTLA-TV. "Todo el mundo quedó en silencio... y entonces comencé a tener contracciones".

A partir de ese momento, no pudo disfrutar del recital de la misma manera. "Por lo general, me gusta bailar en el concierto y estaba como: 'Vale, necesito sentarme por un segundo'", relató. Al principio, pensó que las contracciones que sentía habían sido causadas por las denominadas Braxton Hicks o que se trataba de un falso parto. "Es temprano, pasará, estamos bien", se decía a sí misma.

Sin embargo, a medida que avanzaba el concierto, se dieron cuenta de la realidad y, cuando al salir del evento, el dolor que sentía Jones se había acentuado. "Para cuando llegamos al aparcamiento, era muy intenso", expresó.

Tan solo unas horas más tardes, el 5 de septiembre, pasado ya el cumpleaños de la cantante de Single ladies, nació el pequeño Nola. "Si no lo hubiésemos grabado, no creo que nadie lo hubiese creído", contó la pareja de Jones, quien compartió a través de Instagram este suceso. "Es solo una de esas cosas que es tan particular que piensas: 'No, eso no está sucediendo', pero el bebé definitivamente salió adelante".