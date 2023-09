George Clooney vende su mansión en el lago Como por 100 millones de euros

Con el tiempo se había convertido en una de sus propiedades más famosas, hasta el punto de que el hecho de que la hubiese comprado precisamente en el lago Como había revalorizado el lugar y el resto de mansiones a su alrededor. Pero precisamente se había convertido en tal reclamo para paparazzis y turistas que George Clooney ha puesto a la venta su famosa villa italiana.

El intérprete de 62 años y su esposa, la abogada y activista por los derechos humanos libanesa Amal Clooney, han puesto la propiedad en venta por 107 millones de dólares, aproximadamente unos 100 millones de euros, tal y como le ha contado una fuente cercana a la pareja al portal de noticias Page Six.

Los rumores de que el actor de Ocean's Eleven o Up in the air quería deshacerse de su casa en la región de la Lombardía, al norte de Italia, vienen desde hace tiempo, pues ya en 2010 se aseguraba que Clooney se había cansado de la constante e insistente presencia de paparazzis durante las vacaciones de verano.

Estos rumores regresaron en 2015, un año después de casarse con Amal, y por las mismas razones. "A George le encanta la zona y la gente que vive allí, pero es consciente de la tremenda atención que recibe cuando está en el pueblo. Ha recibido una gran oferta por la villa, y la está considerando, porque con ese dinero compraría otra propiedad menos accesible en otra zona de Italia", afirmó un informante al citado medio en aquel entonces.

George Clooney is selling his Lake Como estate for €100 million https://t.co/3DX39Rg60C pic.twitter.com/Vs1OVu9jJn — Page Six (@PageSix) September 7, 2023

Pero no se vendió y la han mantenido desde entonces —el actor se la compró a la familia Heinz por 10 millones de dólares en el año 2002—, a pesar de que Amal prefiere quedarse en la impresionante finca Domaine du Canadel, la cual adquirieron en la región francesa de la Provenza en el año 2021.

Aunque durante este verano han podido ser vistos saliendo a cenar a varios restaurantes de la zona, según una fuente Clooney tiene "un listado secreto" de posibles compradores. "Es un listado privado. Nada de publicidad ni tampoco prensa, únicamente [posibles compradores] con muy altos patrimonios netos", ha señalado.