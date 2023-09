Miley Cyrus evoca en qué momento se dio cuenta de que su amor con Liam Hemsworth había terminado

Miley Cyrus y su ex marido, Liam Hemsworth, se conocieron cuando él fue seleccionado en una audición para hacer el papel de enamorado en la película The last song, que protagonizaba ella, en 2010.

Se casaron tiempo después, pero a los escasos meses de su relación de película, él pidió el divorcio. Miley Cyrus ha contado ahora en un clip de su serie Used to Be Young (en TikTok), cuándo se dio cuenta de que su relación había terminado.

Fue en el Festival de Glastonbury 2019 en Inglaterra. En ese momento, los enamorados, que se casaron en diciembre de 2018, sufrieron muchas pérdidas matriales. "Simplemente estábamos tratando de reconstruir lo más rápido que podíamos nuestra casa" tras el incendio que destruyó su hogar, en noviembre de 2018, en Malibú, California.

"Glastonbury fue primero de un lugar de amor, porque habíamos estado juntos durante 10 años, pero también de un lugar de trauma", explicó la cantante.

"El día del festival fue cuando decidí que ya no iba a funcionar en mi vida estar en esa relación", continuó Miley Cyrus. Aun así, continuó con su actuación, como estaba previsto

La cantante de Flowers continuó explicando cómo se obligó a enterrar sus emociones y actuar por el bien de sus fans. "Ese fue otro momento en el que el trabajo, la actuación y el personaje fueron lo primero", dijo.

"Y supongo que por eso es tan importante para mí, las cosas ya no sean así. Lo humano es lo primero".