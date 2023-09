Miley Cyrus desvela la verdad sobre su fotografía en 'topless' cuando tenía 15 años

Aprovechando el lanzamiento de su último sencillo, Used To Be Young, que se traduce como "Solía ser joven", Miley Cyrus está echando la vista atrás y recordando su pasado. En ocasiones eso ha dado lugar a que haya comentado algunos memes virales de su etapa en Hannah Montana, pero ahora la artista ha querido sincerarse sobre una de sus primeras polémicas: la fotografía en topless que le hizo Annie Leibovitz para la revista Vanity Fair cuando era menor de edad.

Era el año 2008 y Miley tenía 15 años, aunque pronto cumpliría 16. En aquel momento, la artista ya encaraba su futuro lejos de la ficción y el personaje de Disney Channel que la habían lanzado al estrellato y posó, cubierta únicamente con una sábana, para la cámara de la reputada fotógrafa, conservando la imagen un toque artístico.

Sin embargo, fue tan controvertida que las críticas se centraron, en lugar de en la publicación o en la fotógrafa, en la propia Miley, que fue señalada como otra oveja negra de Disney y que iba por el mal camino. Ahora, en un vídeo subido por la propia cantante a su TikTok, ha querido explicar la verdad sobre aquel posado.

"Todo el mundo conoce la polémica de aquella foto, pero no conocen la verdad que se esconde detrás, que siempre tiene mucha más importancia", cuenta Miley, sosteniendo una tablet en la que le han mostrado la imagen.

"Mi hermana pequeña, Noah, estaba sentada en el regazo de Annie y era la que pulsaba el botón de la cámara para hacer las fotos. Toda mi familia estaba allí. Y fue la primera vez que me pinté los labios de rojo porque Pati Dubroff, quien me maquilló, pensó que sería otro elemento que me diferenciaría de Hannah", ha comenzado contando.

Miley Cyrus reconoce que la fotografía "es totalmente opuesta a la de estrella del pop y de 'chica dulce'" por la que hasta entonces se la "había conocido", y que fue eso, más que el hecho de ser menor de edad, "lo que molestó tanto" a tanta gente. "Pero, mirándola en retrospectiva, me parece que todas aquella personas tomaron solamente unas decisiones brillantes", ha finalizado la artista.

En su momento, tanto Miley como Disney Channel tuvieron que pedir perdón públicamente. En el caso de la cadena, y tras las quejas de multitud de padres y madres, por haber permitido "una situación en la que se manipuló intencionadamente a una chica de 15 años para vender ejemplares de una revista".

De las pocas personas que defendió la imagen fue la autora. "Lamento que mi retrato de Miley haya sido mal interpretado. Miley y yo estuvimos viendo fotografías de moda juntas y discutimos la imagen en ese contexto antes de tomarla. La fotografía es un retrato sencillo y clásico, tomada con muy poco maquillaje y creo que es muy hermosa", explicó Annie Leibovitz.