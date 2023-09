Nicolás de Dinamarca habla de su vida en Australia: "Mi tía Mary Donaldson me aconsejó usar crema solar siempre"

En todas las familias reales hay un miembro que destaca por seguir poco o nada las costumbres más regias y optar por caminos más terrenales. Ese el caso de Nicolás de Dinamarca, 24 años, modelo, guapo e hijo mayor de Joaquín, el hijo menor de la reina Margarita.

Nicolás se ha trasladado a vivir a Sidney con su novia, Benedikte Thoustrup, y allí ha concedido una entrevista al medio 9Honey en la que habla de cómo vive en su nuevo país de acogida y también de qué ha supuesto para él perder el tratamiento de príncipe, que su abuela les quitó a él, a sus hermanos y a su padre, hace unos meses.

Nicolás, conde de Monpezat a secas, ha tirado de su tía Mary Donaldson, australiana de nacimiento y futura reina cuando su marido, Federico, suceda a Margarita de Dinamarca, para asentarse en el país. De hecho, tiene previsto viajar a Tasmania, la tierra de ella.

"No diría que influyó, pero en cuanto se lo dije (que iba a vivir en su país) se alegró mucho por mí. Me dio muy buenas recomendaciones y me presentó a sus amigos y a su familia de aquí", dice en la entrevista.

Nicoás cuenta que: "Me escribió un pequeño itinerario de qué hacer y qué ver, y me dio un manual de supervivencia, aconsejándome golpear las botas antes de ponérmelas y llevar protección solar a todas partes".

Hay que recordar que Mary Donaldson conoció a Federico de Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Sidney, en 2000. En 2004 se casó con el heredero en Copenhague, con quien tiene cuatro hijos, el mayor de los cuales, Christian, cumplirá 18 años en octubre y lo celebrará con una gran fiesta. "Por supuesto que me invitaron, pero desgraciadamente no creo que pueda asistir debido a la distancia física entre Australia y Dinamarca", dice con cierto pesar en la entrevista.

El conde señala que de Australia le gustan "el paisaje, la gente agradable y el clima. El invierno aquí es muy parecido al verano danés, solo que no es tan húmedo".

La reina Margarita de Dinamarca,en agosto de 2021. Ritzau Scanpix/AFP/Getty

Aunque durante algún tiempo ha trabajado como modelo y ha desfilado por las pasarelas más importantes, Nicolás está centrado en las finanzas, que le gustan más que la vida en el campo. Esto viene a colación porque el joven ha visitado la granja de ovejas donde su padre, Joaquín, pasó un año sabático, en Wagga Wagga, Nueva Gales del Sur.

Respecto a la pérdida de su título real por parte de su abuela, admite que "sigue siendo un tema bastante delicado, pero yo soy la misma persona que siempre he sido", afirma el joven conde. "Creo que en el futuro seré más libre, pero nunca antes me había sentido limitado. Así que, para mí, todavía no ha cambiado nada. Es más una mera formalidad o una especie de cambio de pertenencia, en cierto modo".

Nicolás de Dinamarca añade a este respecto que es "la misma persona que siempre he sido", aunque reconoce que se le hace "raro tener que conformarse con otro apellido", aunque con naturalidad admite que "aún no estoy seguro de cuál es. Me dejé el pasaporte en casa. Es un nombre bastante largo, sin duda. De Monpezat, supongo que ese sería mi apellido ahora, conde de Monpezat". Su abuelo y marido de la reina fue Henri de Monpezat, francés. De hecho su hermano pequeño se llama así.

Nicolás tiene un hermano de madre, Alexandra Manley, Felix, y dos del segundo matrimonio de su padre con la francesa Marie Chevallier.

Joaquín de Dinamarca, en un evento junto a su esposa. OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

El joven dice que no se considera un rebelde y confiesa estar en buenos términos con su abuela, Margarita: "Sí, me deseó feliz cumpleaños, tenemos una buena relación. También la vimos por su cumpleaños, fue muy agradable reunirnos".

A su familia más próxima la echa de menos. Su padre vive ahora como agregado de Defenesa en la embajada danesa en Washington. "Estoy muy emocionado por ellos", ha manifestado.