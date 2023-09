Ángela Carrasco: "Nunca habrá un artista como Camilo Sesto"

Sigue conservando esos grandes ojos que brillan antes de subirse a un escenario; la energía de aquella jovencita dominicana que levantaba la mano cada vez que alguien buscaba una artista y la humildad de quien ha conocido el éxito y, sin miedo, ha sabido capearlo para cuidar su vida personal. Ángela Carrasco cumple 45 años de carrera profesional y hace balance de una vida marcada por la música y el amor.

Toda una vida en los escenarios. ¿No se cansa de cantar?

En absoluto. Es mi vocación y, por lo tanto, eso nunca cansa. Nací y crecí rodeada de música, con un padre que era un genio de la guitarra y una madre que cantaba lindísimo. Toda la familia amaba la música, pero, si te soy sincera, creo que la que más interés mostraba era yo. Por eso con siete años ya estaba haciendo mis primeros pinitos y con trece grabando la sintonía de un anuncio de refrescos en televisión. No hay que perder la esperanza, hay que decir que sí a todas las propuestas que llegan porque nunca sabes quién te va a escuchar.

¿No hay escenario pequeño?

No, para nada, todos los sitios son importantes. Ese es un mantra que he repetido siempre a mis alumnos de canto. En cualquier sitio, por muy remoto y pequeño que resulte a priori, puede encontrarse aquel que puede ayudarte a expandir tu talento. Si tienes una voz prodigiosa, lo absurdo es no compartirla con los demás. El premio al esfuerzo siempre llega, hay que perseverar y no decaer. ¿Ser artista es un don?Sí, yo creo firmemente que es algo que traes, pero también que te inculcan desde pequeño. En mi casa todo era arte, tanto es así que yo empecé a estudiar decoración y diseño porque me encantaba dibujar. Sentía que me podía expresar a través del dibujo y de la canción y, por supuesto, tenía el apoyo total de mi familia y eso es fundamental para poder expandir ese don que te llega cuando naces.



Estás presentado tu nuevo single, Él y yo. Está dedicada a mi marido, a Ramón, del que no suelo hablar mucho pero que siempre está a mi lado. Nos conocimos cuando éramos unos niños y llevamos juntos toda la vida. Ramón es mi verdadero triunfo. Nunca ha habido otro hombre en mi vida, y eso me hace tener una conexión muy especial con él. Podría decirse que somos almas gemelas y que él tiene mucho más mérito que yo en esta relación.

¿Por qué dice eso?No es fácil tener al lado a una mujer como yo, que físicamente no está mal del todo, que ha estado viajando por medio mundo y que ha tenido una vida profesional muy expuesta. He tenido muchos hombres cerca que han querido tener algo conmigo, pero yo siempre he sido fiel a mis valores.

¿Y después de tantos años no se ha cansado?Nos cansamos muchas veces, pero le doy mucha vida (ríe). No, la verdad es que tenemos una relación muy bonita, muy sincera y que está bendecida por el respeto. De hecho, siempre he intentado que aquellos que han intentado acercarse a mí, se convirtieran en amigos de Ramón, como mi inolvidable Camilo [Sesto], con el que nunca tuve nada más allá de una amistad, te lo puedo asegurar. Este viernes se cumplen cuatro años de su muerte, ¿cómo le recuerda?Me cuesta muchísimo hablar de él en pasado. Es una pena inmensa que se fuera tan pronto porque era un ser excepcional, único, con una capacidad de trabajo bárbara y realmente completo. A mí me dio la oportunidad de ser María Magdalena en Jesucristo Superestar y no cabe duda de que fue mi espaldarazo profesional. Me eligió cuando ya estaban repartidos los papeles y dijo: "O es ella o es ella". Y a partir de entonces, todo fue magia.

