Helena Cosano, autora de un libro no autorizado sobre Ainhoa Arteta: "Espero contribuir a que sea comprendida mejor"

¿Cómo se llega de la diplomacia a la ópera pasando por la narrativa? Helena Cosano (Nueva Delhi, 1978) ofrece alguna pista certera. Diplomática (actualmente es Jefa de Guardia de Cifra en el Ministerio de Asuntos Exteriores), hija de embajador, residente en el mundo (Moscú, París, Seul, Viena...), Cosano se define como "polifacética y con aparentes contradicciones, una buscadora, siempre en camino, aprendiendo". Quizás, y gracias a este autorretrato dinámico, surgiera la idea de escribir sobre una personalidad musical, también en constante movimiento: la soprano Ainhoa Arteta. A la cantante vasca y a la escritora les unen algunas cosas poco visibles para los demás, como su amor por las mariposas, animales que contienen "la belleza delicada y efímera, siempre de flor en flor, como si buscaran algo que nunca encontrarán". La autora firmó con Arteta un contrato para escribir su biografía, pero finalmente, en la pandemia, la cantante declinó seguir adelante con el proyecto. Aun así, Helena Cosano se lanzó a bucear entre datos y confesiones, hasta publicar este libro, La diva mariposa. Luces y sombras de Ainhoa Arteta (Pigmalión), concebido desde la admiración y también desde la verdad, no siempre sencilla. Sus cuatro maridos, sus duros inicios, su violación cuando era joven en Nueva York, la difícil relación con su padre, sus apuros económicos, sus terribles problemas de salud, la muerte cercana... hasta su polémico paso por MasterChef pueblan este volumen que rezuma amabilidad y gratitud, pero también cierto halo de controversia.

¿Sabe si Ainhoa Arteta ha leído su libro?Me consta que tiene un ejemplar. Se lo entregaron de EuropaPress, la misma noche en que se presentó La diva mariposa. No sé si lo ha leído. No ha hecho ningún comentario al respecto. Tal vez haya recibido asesoramiento en ese sentido: si no desea apoyar el libro, es preferible que no haga declaraciones…

¿Era ella consciente de que pese a no haber acuerdo finalmente lo iba a publicar, a utilizar el material cosechado? ¡No es el mismo material! Pero sí había acuerdo entre nosotras: habíamos firmado un contrato por el que ella me encargaba una biografía. En La diva mariposa describo el proceso y cómo fue nuestra relación.

Podría haber sido el principio de una gran amistad, para toda la vida. Pero la amistad implica un mínimo de reciprocidad

¿Se considera usted amiga de la soprano vasca?Llegué a Ainhoa Arteta a través de amistades comunes. Ya antes de conocerla en persona admiraba su lucha por abrirse camino y por lograr la excelencia en su arte. Además, siempre me ha caído muy bien, resulta simpática y carismática, y compartimos algunos rasgos de carácter, gustos y aficiones. Podría haber sido el principio de una gran amistad, para toda la vida. Pero la amistad se construye e implica un mínimo de reciprocidad. Tuvimos una relación profesional cordial, de biógrafa a biografiada, amistosa, pero asimétrica, en la que ella me hablaba y yo escuchaba o preguntaba

Del 1 al 10, ¿dónde sitúa su relación?Esto es la parte triste: ya no hay ningún tipo de relación.

La autora y la soprano Ainhoa Arteta, en uno de sus encuentros. CEDIDA

¿Cree que Arteta es una mujer feliz hoy día? ¿Qué le falta para serlo, en caso de que a su juicio no lo sea?He roto el contacto con ella, por lo que no puedo aseverar nada en ese sentido. De sus declaraciones públicas recientes creo deducir que, tras haber visto la muerte muy de cerca, ha resurgido plena de gratitud. La gratitud puede considerarse una forma de felicidad.

Desvela usted aspectos muy privados de la vida de esta soprano. ¿No le dan miedo las consecuencias?Vivimos en un Estado de Derecho que ampara la libertad de expresión, cuyos límites han sido escrupulosamente respetados en el libro. Y sabemos que a otros biógrafos les ha ocurrido algo parecido. Recientemente, a Nieves Herrero. (Se refiere a la biografía de Carmen Thyssen, La baronesa, finalmente no autorizada).

La propia soprano lo ha confesado, que sus parejas no lo han tenido nada fácil

¿Es más fácil novelar sobre una persona conocida o inventarse una vida como la de Ainhoa Arteta?¡Depende de la imaginación de cada cual! Pero es cierto que, en algunos casos, la realidad supera la ficción. Cuando investigaba para un libro anterior, Teresa. La mujer (La Esfera de los Libros, 2016), una novela histórica sobre la mística Santa Teresa de Ávila, recuerdo pensar constantemente que jamás habría podido inventarme lo que estaba descubriendo. En el caso de Arteta, se trata de una mujer moderna y las experiencias que narro no son inefables ni paranormales como las de la mística abulense, sino las propias de una persona de nuestro tiempo, que comparte nuestro sistema de creencias y con quien es más fácil identificarnos.

¿Cree que convivir con ella es fácil? Es una persona apasionada, de férreo carácter, quizás un poco egocéntrica... Olvido calificativos y seguro que malinterpreto otros. Corríjame usted por favor.¡No debe de ser nada, pero que nada fácil convivir con ella! Creo que todos sus calificativos son correctos y sin duda se podrían matizar y añadir unos cuantos más. No en vano lleva cuatro maridos: el vasco de su juventud "de cuyo nombre no quiere acordarse", el cantante Dwayne Croft, el jinete Jesús Garmendia y el militar Matías Urrea, con quien finalmente resultó que se había casado sin casarse (de todos ellos trato en la parte correspondiente de La diva mariposa). Sin que necesitemos recurrir a los testimonios de sus exparejas, que pueden ser muy duros, incluso chocantes, la propia soprano lo ha confesado en varias entrevistas a los medios de comunicación: sus parejas no lo han tenido fácil.



Helena Cosano tiene en su haber varias novelas. CEDIDA

¿Una diva puede ser perdonada por todos sus pecados solo por ser una diva?Es un tema muy actual, perfectamente extrapolable a otras formas de arte y de creación cultural. Se resume en la cuestión ahora tan controvertida de si debemos juzgar la obra en función de la vida de su creador. Es decir, poniendo ejemplos actuales, si debemos (o no) ir a ver las películas de un director de cine que abusara de las actrices, si debemos leer las obras de un filósofo nazi o de un escritor misógino, si debemos exponer los cuadros de un maltratador o acudir a los conciertos de un pedófilo. ¿Debemos? ¿O es más ético 'cancelar' las obras, si la vida de su creador no se ajusta a los estándares del momento?

Para mí, cuando ella es diva, mientras es diva, en el escenario, creo que no hay pecados que perdonar: porque ahí arriba no hay pecados, solo hay arte y belleza, gozo estético y gratitud. Pero cuando el artista baja del escenario, se enfrenta a una sociedad regida por el derecho, en que los contratos se deben cumplir, las deudas se pagan y las ilegalidades de todo tipo acarrean consecuencias. Creo que así debe ser.

¿No teme que la imagen que tiene Arteta se vea afectada por sus confesiones, a pesar de ser afectuosas y mantener intacta su admiración?Espero que mi libro contribuya a que la soprano sea comprendida mejor por el gran público, en sus diferentes facetas, tanto en sus luces como en sus sombras, pues ambas configuran a todo ser humano real.

¿Se puede escribir de una soprano sin amar la ópera? ¿Es como escribir de los pájaros sin que a uno le gusten?Imagino que en teoría se puede, como se podría escribir la biografía de un cardiólogo sin que a uno le gusten las distintas patologías cardíacas, o relatar las peripecias de un asesino en serie sin ser a priori amante del homicidio. Pero, al menos en mi caso, para escribir sobre un tema necesito conocerlo a fondo y que me apasione. En lo que respecta a la ópera, me fascina desde la adolescencia, y fue esa fascinación la que me condujo a aceptar el encargo de biografía autorizada.

¿Cuál es el futuro que cree que le espera a Arteta?¡El futuro está en sus manos! Yo le deseo todos los éxitos y la felicidad del mundo.

En mi obra, la mariposa representa ciertos rasgos como la ligereza, el idealismo o la dificultad de desenvolverse en tierra firme

¿Le hace falta a la política más diplomacia o más cultura para ser eficaz?Le faltan ambas cosas. Pero lo que más echo en falta en la política, desgraciadamente, es un mínimo de ética.

Hablar muchos idiomas, ¿hace entender mejor al género humano?Sí, y entender mejor el mundo, porque cada idioma lo percibe desde un ángulo ligeramente distinto.

Háblenos de las mariposas, su animal favorito.Me fascina el proceso biológico de la metamorfosis, que parece una muerte seguida de un renacer, por la que a una oruga que reptaba por el suelo le crecen unas hermosas alas que le permiten volar, pero que, a la vez, la condenan a una vida de soledad en las alturas. En mi obra la mariposa representa una manera de ser, caracterizada por ciertos rasgos de carácter como pueden ser la ligereza, el idealismo, la busca de absolutos o la dificultad para desenvolverse sobre la tierra firme como los demás.

¿Se considera a sí misma mariposa?Sí, en parte. Por eso fue para mí una revelación reconocer en Ainhoa Arteta a otra mariposa, con luces y sombras que en cierta medida comparto, aunque en ella sean más espectaculares y extremas.

La diplomática y escritora prepara dos nuevos proyectos literarios. CEDIDA

De todas sus experiencias vividas, ¿cuál da para una novela negra? Y ¿para una novela de amor?En este sentido, la Carrera Diplomática es un vivero de experiencias. Algunas son simplemente curiosas o divertidas, otras darían para una novela negra o de amor, y algunas generarían puro terror… Sería largo contar los detalles, pero en mi novela Cándida diplomática (Algaida, 2011), optando por la parodia, relaté en tono satírico las aventuras y desventuras de una joven diplomática destinada en lo que acaba resultando ser “el culo del mundo”: ¡muchas de sus vivencias están calcadas de la realidad!

Si volviera a empezar, ¿en qué ciudad viviría para siempre?“Para siempre” es mucho tiempo… Hay varias ciudades en las que me siento en casa y a las que a menudo deseo regresar: París y Viena, que es donde más años he vivido, y Moscú, por ser la ciudad de mis recuerdos de infancia.

¿Cuál sería su oficio preferido? ¿Sentiría esta inclinación por la escritura? Escritora, ¡sin duda! Creo que aunque cambiara totalmente de vida, desearía seguir escribiendo. Es como mi brújula interior, lo que otorga sentido a vivencias que de otro modo me resultarían disparatadas. Para no desearlo, tendría que cambiar de alma.

Parece usted una persona muy espiritual y reflexiva. ¿Cómo se llega a eso con una vida tan intensa como la que tiene?La espiritualidad y la reflexión a las que hace referencia tienen muy poco que ver con lo exterior, con el currículum y todo eso que hacemos “en el mundo”, como diría Santa Teresa. Por una parte, están las múltiples actividades con las que ocupamos nuestro tiempo, vivencias de todo tipo, como viajes, trabajo, aventuras, lecturas, encuentros y desencuentros, y un largo etcétera. Esas actividades son necesarias y muy enriquecedoras, pero si no tenemos un centro que nos ancle, terminan convirtiéndose en una deriva hacia costas siempre más lejanas de nosotros mismos. Fray Luis de León se refería al “mundanal ruido” y creo que es así: la vida exterior es como un ruido perpetuo en el que dejamos de oír nuestra esencia. Pero, por otra parte, está la espiritualidad, que se presenta como ese centro inmóvil en lo más hondo de nosotros mismos gracias al cual no nos perdemos. Allí solo hay silencio. Es como un templo interior al que siempre podemos regresar, con el que es posible estar siempre en contacto, y que parece comunicar con algo superior a sí mismo, con algo trascendente. Ambas dimensiones, el mundo y el alma, se presentan como compartimentos estancos, aunque a veces la paz o la alegría logradas en el interior puedan emanar hacia fuera, y otras veces las vivencias del mundo puedan nutrir el interior.

Estoy investigando sobre el personaje más famosa de nuestra era: Jesús de Nazaret

¿Qué lecturas reposan en su cambiante mesilla de noche?Van cambiando. Ahora mismo estoy releyendo las obras del maestro Iyengar sobre el yoga. Y hace tiempo que me recomiendan Miau, de Benito Pérez Galdós y que lo tengo esperando su turno encima de la mesilla.

¿A qué autores admira?He sido una gran lectora, de las que devoran todo lo que esté a su alcance, y he admirado a muchos y muy diversos autores. Actualmente, si tuviera que quedarme solo con cinco escritores, creo que citaría a Proust, Tolstoi, Dostoyevski, Borges y García Márquez. En el ámbito de la filosofía, los que más me han influido son Platón, Nietzsche, Kant y Schopenhauer, aunque en los últimos años he preferido centrarme en la espiritualidad oriental.

¿Hay un personaje famoso, como lo es Ainhoa Arteta, que le gustaría llevar a una narración?¡Sí! De hecho, ¡estoy investigando sobre el personaje más famoso de nuestra era! El proyecto es una novela sobre el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret. Creo que se llamará La buena Nueva.

¿Y qué proyectos tiene a corto plazo, cuál será su próximo libro?Dentro de poco verá la luz la segunda parte del libro El gato de la bruja, pensado para niños y para mayores que preserven su alma de niños, en la línea de El principito de Saint-Exupéry. ¡Espero contarles más muy pronto!