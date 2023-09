Así será el final de 'Amar es para siempre': los espectadores tendrán "lo que llevan pidiendo mucho tiempo"

Tras once años y más de 2.700 episodios emitidos en las tardes de Antena 3, Amar es para siempre se despedirá pronto, pues ya se graban los últimos capítulos de esta serie vespertina que se despide de una forma inusitada en televisión, en pleno auge de audiencia.

Desde su estreno el 14 de enero de 2013, Amar es para siempre ha gozado de un gran seguimiento. La ficción ha reunido cada tarde a una media histórica de 1,4 millones de espectadores y un 12,5% de cuota. Además, promedia la cifra de 2,5 millones de espectadores únicos a diario y destaca de manera sobresaliente en el público femenino (14,5%).

En los últimos años se ha consolidado como la serie española más vista de la sobremesa, y en la última temporada ha promediado un 11,2% de cuota y 1.038.000 espectadores. ¿Por qué se acaba?

Lo explica Lucía Alonso, productora ejecutiva de Atresmedia. "Estamos en el momento álgido en audiencias, pero queríamos salir por la puerta grande. La filosofía de Atresmedia es no conformarse, tirar para adelante, que es la forma de crecer. Con los cambios en la tarde, con la llegada de Sonsoles Ónega, nos pareció que era el momento oportuno".

Tras once años, los datos son obligados: lo largo de más de una década Amar es para siempre ha contado con más de 1.600 actores y 28.000 figurantes para los cuales se han utilizado más de 7.000 vestuarios distintos. Se han construido 300 decorados y se han rodado

Y con el fin de dotar de realismo las historias se han construido 300 decorados y se han rodado 41.300 secuencias con 162.000 minutos de emisión. Todo ello grabado en unas instalaciones con dos platos de 1.500 m2 y otro plató exterior de 1.000 m2 en el que está construida la mítica Plaza de los Frutos y otras dos calles.

Una de las preguntas más repetidas durante la presentación de la última temporada de la serie de Antena 3 en el FesTVal de televisión era ¿cómo será el final de Amar es para siempre?

La respuesta promete, pero cuenta poco. La sinopsis dice: "en estos últimos episodios habrá reencuentros, historias de amor inesperadas, nuevos sucesos e investigaciones, y cerrará la historia de una de las familias más queridas de los últimos años como es la de Los Asturianos".

En palabras de Lucía Alonso, productora ejecutiva de Atresmedia, "el final va a ser espectacular, a los fans no les va a decepcionar en absoluto". En esa línea habla Jaume Banacolocha, productor ejecutivo de la productora, Diagonal, que le reconocía la fidelidad a los televidentes.

"Mención especial a los espectadores, que sentándose ante la televisión hacen historia viva de la tele, y por ellos estamos trabajando duro en el final de Amar es para siempre, construyendo decorados, consiguiendo exteriores y haciendo argumentos muy potentes, además de tener un elenco de ensueño", hacía ver.

"Llevamos mes y medio emitiendo y queremos darle al público lo que lleva pidiendo mucho tiempo: para el final traeremos a la plaza de los frutos personajes muy queridos", prometía el productor, que aclaraba que "no es un final de cancelación, es un final maravilloso, en alto, porque uno tiene que saber decir 'hasta aquí', se ha tomado una buena decisión, aunque no nos guste. Esta temporada me parece una maravilla", sentenciaba.

¿Y cómo lo viven dos de sus protagonistas más veteranos, Manu Baqueiro e Itziar Miranda, los icónicos Manolita y Marcelino? "Entré con 25 años y voy a cumplir 45 y todo me ha pasado en Amar, las cosas más bonitas y las más tristes y siempre tuve en Amar una familia preciosa para compartir todo eso", hacía ver la actriz, que ha podido "compartir secuencias con toda la profesión".

"Ante el final la palabra es emoción. Hemos hecho una serie preciosa, que ha hecho historia, no hemos perdido a ninguno de los espectadores y es maravilloso que una serie acabe en alto, con todos sus espectadores, no porque acabe su ciclo. Amar ha acompañado muchas soledades", explicaba la actriz.

Manu Baqueiro, emocionado, hacía ver cómo lo vivió él. "Yo pensaba que esto nunca iba a llegar y al final llega. Da gusto tener una familia dentro de la tele, una familia que sí me llevo para siempre".

"Cuando se nos dijo que acababa fue una mezcla de pena y de morriña y a la vez satisfacción de trabajo bien hecho, porque nos hemos dejado la piel, levantándonos muy pronto, estudiando mucho y disfrutando", añadía.

En ese final, en cualquier caso además de grandes personajes de la historia de la serie estarán las nuevas incorporaciones de esta temporada, entre las que están Miriam Díaz Aroca, que será matriarca de un clan que se enfrentará a otras familias del barrio. La acompañan Roberto Álvarez, Aída Folch, Andrea Guasch, Juan Blanco, Clara Garrido o Paula Gallego, entre otras incorporaciones.