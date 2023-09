La actriz Joey King se casa con su novio en Mallorca

Lleva en Hollywood prácticamente desde su más tierna infancia. No por nada nació en Los Ángeles y sus comienzos fueron con apenas seis años. Quizá por ello, aunque ya tiene 24 años, a algunos les ha costado aceptar que Joey King acaba de contraer matrimonio. Y no solo eso, sino que lo ha hecho en España.

La intérprete se ha dado el "sí, quiero" con su prometido, Steven Piet, en la isla de Mallorca, tal y como ha dado a conocer Just Jared. Además, una fuente cercana ha comentado que únicamente asistieron sus familiares y amigos más cercanos, por lo que no se acercaron algunos compañeros de reparto ilustres como Brad Pitt, Taylor Swift o Patricia Arquette.

Precisamente la serie que coprotagonizó con la ganadora del Oscar por Boyhood fue la que prácticamente le cambió la vida: con The Act recibió su primera y por ahora única nominación importante —a Mejor Actriz en Miniserie o Telefilm en los Premios Emmy— y conoció al director de dos episodios, el susodicho Piet, con el que comenzó a salir.

Aquel rodaje tuvo lugar entre 2018 y 2019 y King y el cineasta, ocho años mayor que ella, estuvieron saliendo casi un lutro hasta que el 2 de febrero de 2022 hincó la rodilla y le pidió matrimonio, a lo que la actriz dijo que sí. Este fin de semana pasado se casaban en la isla balear, si bien han preferido por ahora no hacer declaraciones ni publicar nada en redes sociales.

De hecho, la última publicación de King fue una serie de imágenes con su pareja tomadas a finales de agosto en Portugal. "¡El amor es maravilloso! ¡El amor es grandioso! El amor es besarse frente a la Fonte dos Amores y tomar demasiadas caipirinhas juntos", escribió como pie de foto.

El mes pasado, en una entrevista con Page Six, la propia actriz decía que no podía "esperar más" para casarse con Steven Piet. "Lo amo muchísimo. Es la mejor persona que conozco. Es mi mejor amigo. Así que eso es lo mejor, la vida que tendré después de la boda y no solo la boda como tal, porque estaré casada con alguien que es la persona más genial, increíble, gentil y maravillosa que conozco", dijo.

Joey King, a quien el público ha podido ver protagonizando éxitos como La princesa o en producciones como Bullet Train, antes destacó en pequeños papeles en un par de videoclips de Taylor Swift o en cintas como El caballero oscuro: La leyenda renace, Crazy Stupid Love, Expediente Warren: The Conjuring, Asalto al poder o Independence Day: Contraataque. Además, su anterior novio fue su compañero de reparto en la saga Mi primer beso, Jacob Elordi.