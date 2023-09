Jorge cambia el monasterio por comerse a besos a su cita en 'First Dates'

"En el amor no me ha ido muy bien, mi primer fracaso fue perder a mi pareja y mejor amiga porque se hizo lesbiana. Esa fue su decisión y yo lo acepté", comentó Jorge en su presentación en First Dates este martes.

Y añadió que "las demás relaciones que he tenido han sido poco provechosas porque buscaban la parte económica de la relación. Ahora me deben dinero".

Carlos Sobera le recibió a las puertas del restaurante del amor de Cuatro y el comensal le contó que vivía en un monasterio de monjes desde hacía 15 años. "Allí trabajo en la limpieza, en la lavandería... es una vida dura. He dejado toda mi vida mundana para estar allí", le contó el tarraconense.

Jorge, en ‘First Dates’. MEDIASET

Jorge comentó que antes trabajaba con carretillas de cuatro ruedas de forma industrial, pero que el estrés fue lo que le llevó a su actual vida espiritual.

"Al abad le conté que venía a un programa de televisión y me dijo que disfrutase porque, a día de hoy, no me planteo la idea de dejar el monasterio, pero sí de tener una relación", aseguró el soltero.

Su cita fue Mónica, que explicó que le había ido regular en el amor y que ahora estaba sola, pero que ya creía que llegado el momento de volver a abrirse y salir a la luz.

La primera impresión que sintió al ver a Jorge fue muy agradable y ambos se fueron a la mesa para conocerse un poco mejor. Allí fue donde la barcelonesa se sorprendió de la vida de Jorge.

Jorge y Mónica, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Mi trabajo gira alrededor de la alquimia antigua", comentó el tarraconense, algo que le encantó a su cita, ya que a ella le encantaba el mundo de la historia antigua, la ufología y otras creencias.

El postre se lo tomaron en el privado, donde Jorge quiso probar la tarta de chocolate de Mónica de una forma muy original, besándola. Al final, la comensal sí que quiso tener una segunda cita con el tarraconense: "Quiero seguir conociéndole".

Él, por su parte, coincidió con la barcelonesa en que le gustaría volver a quedar fuera de las paredes del local de First Dates porque "me he sentido muy a gusto".