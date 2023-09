¿Dónde se graba 'First Dates'? Así es el restaurante del amor de Cuatro donde antes se vendían muebles

First Dates recibe a diario a multitud de solteros en busca del amor, ansiosos por encontrarlo en el restaurante de Cuatro. Allí acuden desde toda España e, incluso, desde el extranjero.

¿Pero dónde está ubicado el restaurante de First Dates? La mala noticia para sus fans es que no es un restaurante real, sino un plató con la barra (que sí es operativa) y las mesas míticas del programa, pero que no está abierto al público.

Se encuentra en Madrid, concretamente en un polígono industrial de la localidad de San Sebastián de los Reyes, donde, entre otras empresas, está Atresmedia.

El plató se encuentra a unas pocas manzanas del de Pasapalabra, La Ruleta de la Suerte, El Chiringuito de Jugones u otros que se graban en la sede del grupo de comunicación.

Carlos Sobera y Matías Roure, en 'First dates'. MEDIASET

Una nave con otra finalidad

La nave donde se encuentra el restaurante de First Dates pasa totalmente desapercibida del resto de edificios de la zona donde está ubicado, ay que no tiene distintivos en el exterior del espacio de Cuatro.

Y es que antes de que Sobera, Matías Roure, Laura Boado, Lidia Torrent o las gemelas Zapata desembarcaran allí para las grabaciones del programa, se trataba de una nave donde se vendían muebles, como otras muchas que tiene alrededor.

Lo que sí es una ventaja para su presentador es que su oficina, donde coordina sus obras de teatro y proyectos personales, se encuentra muy cerca del plató donde acude a diario para ayudar a los comensales a encontrar el amor.