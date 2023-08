Así es Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates' que ha fichado por 'Fiesta de Verano' para informar sobre actualidad

Fiesta de Verano, el programa que emite Telecinco los domingos por la tarde, contó ayer con un nuevo fichaje para la temporada veraniega, el actor Richard Pena.

El barcelonés se ha incorporado al equipo del espacio presentado por María Verdoy y Frank Blanco para comentar los temas de actualidad, como el pasado domingo hablando de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Además, Pena está en el equipo de redacción de Fiesta de Verano para preparar reportajes y locutar vídeos, como suele hacer en el otro programa de Mediaset en el que trabaja, First Dates.

Richard Pena, en 'Fiesta'. MEDIASET

Y es que el pasado domingo, muchos espectadores del formato de Cuatro que presenta Carlos Sobera lograron ponerle cara a la persona que presenta a los comensales al comienzo del programa con su famosa frase: "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?".

Ayudando a encontrar el amor desde 2016

El barcelonés lleva desde 2016 en First Dates poniendo su voz al inicio del programa de Cuatro. Aunque también trabajó en el departamento de casting para seleccionar a las parejas, en el de guion o en los programas especiales en Mtmad que se llamaron First Dates Lessons.

Richard Pena, en 'First Dates Lessons'. MEDIASET

Pero también ha hecho varias apariciones en series de televisión (El secreto de Puente Viejo, Gym Tony o Amar es para siempre) y en cine, donde participó en Perdiendo el norte y en Cuerpo de élite.

Así fueron sus inicios

"Nunca he tenido contactos o un padrino y me he buscado la vida para encontrar trabajo. Con 19 años me presenté a Operación Triunfo 2, pero me rechazaron en el primer casting, a pesar de mis tres años de clases de canto...", reconoce el actor.

Durante la carrera comenzó a trabajar en un canal de Barcelona que se llamaba Citytv (la actual 8tv) participando en Vitamina N con Jordi González. Por ese programa también pasaron Raúl Gómez, Torito, Marta Torné, Yolanda Ramos, Enric Escudé…

Posteriormente, trabajó en El diario de Patricia en el equipo de redacción; estuvo presentando en Mediaset un programa de madrugada que se llamaba Premier Casino; y fue colaborador en El Debate de Gran Hermano 16.

También ha sido concursante en 'Money, Money'

Como curiosidad, entre programa y programa, Pena participó en el concurso de Cuatro que se llamaba Money, Money, presentado por Josep Lobató, donde ganó 36.000 euros.

Eso le permitió dejar Palma de Mallorca, donde había estado viviendo y trabajando, volver a Barcelona y gastarse el dinero "en un Máster, un coche y algunas cosas más", explica.