Jesús Castro recuerda en '25 palabras' el mal rato que pasó con la tenista Serena Williams

Christian Gálvez aprovechó una pausa entre prueba y prueba de 25 palabras, y antes de que se enfrentaran Grison y Jesús Castro en La pirámide invertida, para que el actor contara una anécdota que le pasó con la tenista Serena Williams hace un tiempo.

"También le pegas al tenis, ¿no? ¿No te pasó algo con Serena? Es que me han dicho que me lo tenías que contar porque me iba a morir de risa", le ha preguntado el presentador antes de comenzar una prueba.

El actor de El Niño recordó que "me invitaron a la caja mágica a un evento, estaba sacando en la pista, controlé el saque, pero me dijeron que le diera potencia".

Grison, Christian Gálvez y Jesús Castro, en '25 palabras'. MEDIASET

"Golpeé tan fuerte que le di a Serena Williams en todo el ojo. Un silencio sepulcral allí y nunca más me han vuelto a llamar, obviamente, por eso me gusta el fútbol", comentó Castro mientras el presentador no podía evitar las carcajadas.

El intérprete admitió que "le di un raquetazo que no vio ni la bola, para que Serena Williams no se mueva imagínate cómo iba... fue directa al párpado".

Con las risas de Gálvez de fondo, Castro siguió contando que "fue bola, raqueta, párpado. Como que nunca más he ido a la Caja Mágica, si tú tienes algún contacto...", le dijo al conductor del concurso.