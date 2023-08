El 'zasca' de Christian Gálvez a Álex en '25 palabras': "Tienes las santas narices de venir a un concurso de la tele en pijama"

El vestuario que llevó Álex este miércoles en 25 palabras llamó la atención de los espectadores y del presentador del concurso, tanto como para hacer que Christian Gálvez llamara la atención al concursante.

El conductor del espacio de Telecinco presentó al riojano diciendo: "Con 31 programas, 24.000 euros ganados y, además, con las santas narices de venir a un concurso de la tele en pijama ¡Álex!".

Álex, en '25 palabras'. MEDIASET

Tras los aplausos y las risas, Gálvez le pidió al participante que desfilara por el plató para que todo el mundo pudiera ver el look veraniego que llevaba. "Es tu pasarela, no hace falta ni que bailes".

Gálvez añadió: "¿Qué pasa, que has pillado tráfico y no te ha dado tiempo ni para vestirte?". Álex le contestó: "Era para camuflarme, así no me veías y no me decías nada".

"Este cambio de rollo: ¿Por qué? Esa tela da una grima...", insistió el madrileño, a lo que el concursante respondió excusándose: "Es que hace mucho calor".