Quién era José María Borrego, el marido de María Teresa Campos y padre de sus hijas

España entera llora la muerte de María Teresa Campos, la reina de las mañanas en televisión, que ha fallecido esta madrugada a sus 82 años en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, tras haber sido ingresada unos días antes por insuficiencia respiratoria.

Se ha marchado, pero lo ha hecho dejando un legado incuestionable en el mundo de la comunicación, al ser una de las primeras periodistas que ocupó espacios informativos en televisión y renovó los formatos audiovisuales tal y como se entendían entonces.

José María Borrego Doblas, marido y compañero hasta el fin de sus días

María Teresa Campos y José María Borrego Doblas llevaban siendo compañeros de radio desde hacía siete años, cuando se casaron en 1964 en Málaga. Por aquel entonces, María Teresa tenía veintitrés, y pasaría los siguientes diecisiete al lado de Doblas. Aunque lo cierto es que la felicidad del matrimonio duró mucho menos.

Los problemas comenzaron cuando, tras tener a sus dos hijas -Terelu y Carmen- Doblas no vio con buenos ojos la decisión de su mujer de centrarse en su carrera profesional. Aun así, nada le impidió mudarse a Madrid en 1980 para seguir creciendo como periodista.

Durante algún tiempo, estuvieron separados -física y emocionalmente- pero no divorciados, “nunca le pude decir que me quería separar legalmente, porque eso no era posible”, contaría después-, hasta que en 1984, Borrego se suicidó con la pistola que guardaba en el armario, "Lo que tengo que hacer es quitarme del medio", dijo antes de morir.

Así hablaba ella de su relación con el periodista en su libro de memorias Mis dos vidas: "Mi matrimonio no había sido muy feliz. Estaba marcado en buena medida por la mala información sexual y ese tipo de cuestiones. Mi primera satisfacción como mujer la tuve con casi cuarenta años. A partir de esa edad es cuando empecé a vivir plenamente mi sexualidad como mujer. He pagado un precio altísimo por ello".