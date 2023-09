Wyoming sufre un accidentado estreno de la nueva temporada de 'El Intermedio': "¿Me ponéis otra cámara, por favor?"

El Intermedio estrenó este lunes su temporada número 18, convirtiéndose en le programa más longevo de La Sexta, ya que es el único que permanece en emisión desde la creación del canal.

Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo y el resto del equipo del programa volvieron a ponerse en marcha para ofrecer la información nacional e internacional como solo ellos saben.

"Aquí estoy, fiel a mi cita. Voy a comenzar el programa respondiendo a la pregunta que estos días me están haciendo los directivos de televisión, las novedades para esta temporada", comenzó diciendo el presentador en su monólogo.

"No hay ninguna, la pregunta es tonta porque ellos no tienen ni idea...", continuó diciendo hasta que la risa le hizo parar. "Me estoy riendo porque el aparato donde leo se está yendo a hacer puñetas", reconoció.

E ironizó sobre la accidentada situación diciendo que "no leo una mierda. Y, como saben, todo es de memoria e improviso, pero a veces hago como que no".

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"¿Me ponéis otra cámara, por favor?", le pidió a su equipo para poder continuar. "¡Empezamos bien!", exclamó mirando hacia la cámara de su derecha.

El madrileño continuó con su monólogo repasando la actualidad política o climatológica, antes de dirigirse a la mesa junto a Sabatés para comenzar una nueva temporada.