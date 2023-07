'El Intermedio' continúa en verano con Dani Mateo al frente: "No soy Wyoming y tampoco quiero serlo"

Las elecciones generales del próximo 23 de julio han 'obligado' al equipo de El Intermedio a seguir informando sobre la actualidad política durante el verano.

Pero Wyoming no ha querido quedarse sin vacaciones y ha dejado al frente del espacio de La Sexta a Dani Mateo, que acompañará a Sandra Sabatés en el programa.

La entrega de este lunes comenzó con un sketch donde Mateo le pedía ayuda al madrileño para enganchar a la audiencia. Sin embargo, Wyoming le respondió con una foto que no le gustó nada al catalán.

"No me coge, le voy a escribir un WhatsApp para que me mande un chiste de esos suyos graciosos", comentó Mateo, que inmediatamente recibió la respuesta del presentador.

"¿Pero esto qué es? Si es monolito y peana... en la playa sin lavarse, tiene lapas pegadas, parece el lomo de una ballena. Con este hombre no se puede contar", aseguró el conductor de Zapeando.

"Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad", afirmó, repitiendo la famosa frase que dice Wyoming cada día al comenzar El Intermedio.

"No soy Wyoming y tampoco quiero serlo: ¿Quién querría estar ahora en la playa bebiendo mojitos pudiendo estar aquí, viviendo a tope la actualidad hasta el día 24 y con aire acondicionado gratis?", señaló con cierta ironía.

Y le lanzó un dardo a su jefe: "Wyoming, no me das envidia por estar tocándote las narices en julio, me das envidia por hacerlo todo el año", afirmó.

A continuación, Sabatés se sentó junto a él en la mesa del programa de La Sexta y comentó: "Ahora que estamos de Rodríguez, vamos a hacer algo que no hayamos hecho nunca, no sé... un programa divertido, por ejemplo".