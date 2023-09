Las mejores frases de Isabel Pantoja en 'El hormiguero': "Gratis no hago nada, solo venir a este programa" o "por casa voy en chándal"

La visita de Isabel Pantoja este lunes a El Hormiguero dio mucho juego entre la entrevista, sus comentarios y su actuación final en el programa de Antena 3.

La tonadillera comentó con Pablo Motos los 50 años de carrera musical, de todos los preparativos de ese aniversario y de la gira con la que lo va a conmemorar, entre otros temas.

“Es un disco muy especial para mí”, Isabel Pantoja celebrará sus 50 años de carrera musical con una gira y un doble CD que saldrá en diciembre #PantojaEH pic.twitter.com/POJMbSiLL0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Las frases más destacadas de la cantante en El Hormiguero fueron:

- "Está la artista y la mujer que tiene que hacer cosas en su casa y yo esa bata de cola siempre la he dejado fuera".

Isabel Pantoja, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

- "Estoy enloquecida con mi disco nuevo. Lo he hecho exclusivamente por mis fans, por la gente que realmente me quiere y, por supuesto, indiscutiblemente, lo he hecho por mi madre".

- "Solo me he separado de mi madre para trabajar".

- "Tengo la conciencia tranquila de que he estado, junto a mis dos hermanos, cuidándola hasta el último minuto".

Isabel Pantoja y el recuerdo de su madre #PantojaEH pic.twitter.com/64MQIWfODx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

- "Cantar después de perder a tu madre es muy duro, pero lo hacemos porque es nuestra profesión".

- "Creo en el destino, le pasó a mi marido -por Paquirri-".

- "Me da por limpiar cuando estoy nerviosa".

- "El sol me afecta a la voz, si me da en la garganta, la pierdo".

Isabel Pantoja, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

- "He actuado cinco veces en Moscú y me coreaban en español".

- "Adoraba a Juan Miguel y desde que murió hace 7 años, no he vuelto a México".

- "Me gusta hacer las cosas bien, con categoría, y eso cuesta mucho dinero hacerlo".

- "Gratis no hago nada, solo venir a El Hormiguero".

- "En casa me gusta ir en chándal, antes me criticaban y ahora, está de moda".