Isabel Pantoja, en 'El Hormiguero': "No le he hecho mal a nadie, los que me lo han hecho a mí sí que se tienen que arrepentir"

El Hormiguero volvió a Antena 3 después de las vacaciones de verano para estrenar su temporada número 18. Para celebrar su mayoría de edad, el programa de Pablo Motos recibió a Isabel Pantoja.

La tonadillera (su anterior visita la vieron casi 5 millones de espectadores de media) se fundió en un largo abrazo con el presentador mientras le agradecía al público los aplausos.

Hoy inauguramos la temporada 18 con nuestra madrina de lujo, ¡Isabel Pantoja! #PantojaEH pic.twitter.com/KKRb72cOUq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Nada más sentarse en la mesa, la invitada, que acudió para presentar su nuevo disco que homenajea sus 50 años en el mundo de la música, le confesó al valenciano que "en casa te vemos todos los días".

Eso sí, la cantante añadió que "los últimos años de mi vida personal han sido duros, pero gracias a Dios y mi público, que son los que me dan la vida".

Pantoja también añadió que "no le he hecho mal a nadie, los que me lo han hecho a mí sí que se tienen que arrepentir". Y admitió que "bastante he llorado ya".