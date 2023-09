Despiden a un trabajador de hostelería por abandonar el grupo de Whatsapp de la empresa

Los grupos de Whatsapp suelen suponer una manera más rápida de comunicarse con un conjunto amplio de personas, pero, en muchas ocasiones, ser parte de uno de ellos se convierte en un verdadero suplicio para algunos de sus miembros.

Esto último fue lo que debió pensar un trabajador de un local de hostelería ubicado en Andalucía que decidió abandonar el grupo de Whatsapp de su empresa ante las incesantes peticiones y mensajes que recibía.

Tal como ha informado este lunes En boca de todos, la empresa utilizaba este medio de comunicación para enviar los cuadrantes con los correspondientes turnos de trabajo a sus empleados y, además, pedía a estos que enviasen fotografías y vídeos de lo que estaban haciendo en cada momento.

Una situación que el trabajador en cuestión no aguantó y, por ello, optó por abandonar el grupo y, por ello, la empresa decidió despedirle. Ante esto, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con el abogado Joaquín Moeckel, quien ha señalado que no es legal despedir a un trabajador por este motivo puesto que las empresas no pueden obligar a sus empleados a formar parte de un grupo de Whatsapp.