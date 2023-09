Norma Duval recuerda una desagradable experiencia del pasado: "Una vez hubo un Rubiales y rodaron dos tortas"

El caso de Luis Rubiales, por el beso que le dio a Jenni Hermoso tras la proclamación de la selección femenina de fútbol de España como campeonas del mundo, sigue dando que hablar. Y es que las diferentes decisiones, sanciones, disculpas, no disculpas y demás sucesos mediatizados no dejan de sucederse. Y, del mismo modo, están entrando en juego las opiniones de distintas personalidades.

Mientras que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estableció que este hecho era una falta "grave", y no "muy grave", por lo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no podrá suspender al presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso, centenares de personas se manifiestan en contra de esta decisión y el Gobierno la cuestiona también.

Entre tanto, múltiples personalidades de la prensa, la radio, el cine o la televisión han dado su opinión, con una mayoritaria oposición a estos actos y hacia Rubiales.

La última de ellas fue Norma Duval, quien, en una entrevista con La Razón, recordó una desagradable anécdota que vivió con un hombre y que le recordó al presidente de la RFEF.

"Una vez tuve un tema, lo paré rapidísimo y hasta hoy. He sido siempre empresaria y no he tenido que pasar por ciertas situaciones", declaró, en referencia a su posición profesional con respecto a esta persona. "Una vez sí hubo un Rubiales y rodaron dos tortas bien dadas. Fue en TVE".