Rick Astley revela el triste motivo por el que dejó la música

En el verano de 1987, un jovencito inglés arrasó en las listas de éxitos de todo el mundo con una bailable canción pop que aún suena de vez en cuando en las radiofórmulas. Pero pocos años después, el joven, llamado Rick Astley, abandonó su carrera en triunfal.

Ahora, a los 57 años, el extraordinariamente bien conservado cantante británico cuenta por qué quiso dejar su prometedora carrera, en un reportaje publicado por el Daily Mail.

En 1994, después de varios éxitos, el famoso intérprete de Never Gonna Give You Up hizo lo impensable y abandonó. O, como él dice, "salió por la puerta trasera cuando nadie miraba y a nadie le importaba".

El motivo era su hija Emilie. No era sólo que quisiera ser un padre activo; quería darle a su hija una infancia totalmente opuesta a la que él tuvo.

El padre de Rick, Horace, falleció hace unos años y su madre, Cynthia, el año pasado, ambos con 80 años, poniendo fin a un capítulo que, según me dice ahora Astley, ha requerido "muchos años de terapia" para comprenderlo.

No ha hablado mucho sobre su dolorosa historia familiar, pero ahora puede, dice, "porque ambos se han ido". Asegura que cuando se separó del mundo del espectáculo, también estaba cortando todos los lazos con su propio padre.

25 años sin hablarse

"Cuando murió, no había hablado con él durante 25 años o más. Era una persona muy complicada y, cuando nació mi hija, decidí que no quería esa complicación en su vida", confiesa el cantante.

No se arrepiente: "Lo único que lamento es no haber tenido un padre que no fuera así". Sus padres se divorciaron cuando él tenía seis años y, cuando murieron, revela que "no se habían hablado una palabra durante 50 años".

"Era un escenario muy extraño. Sólo los vi en el mismo edificio una vez, en la boda de mi hermana, e incluso entonces mi padre vino a la iglesia, la acercó al altar y se fue a casa nuevamente. No vino al convite", dice.

El origen del trauma familiar

Rick Astley cree que su familia se vino abajo antes de que él naciera cuando murió un hermano mayor, a los tres años. "Su nombre era David", dice. "Murió de meningitis y nunca se recuperaron. Pasaron a tener dos hijos más, incluido yo, pero estaban siguiendo las formalidades. Creo que hicieron lo mejor que pudieron, pero eso simplemente los destruyó", afirma el artista de Lancashire.

"Nadie jamás hablaba de él, pero una vez vi una foto en un álbum, pregunté sobre eso y eso causó... Bueno, nunca volví a mencionarlo", confiesa Rick Astley en la entrevista.

El cantante, que admite que se ha sometido "a bastantes años de terapia, y no porque fuera una estrella del pop en los años 80", cree que todos estos factores tuvieron que ver con su carrera.

La música como escape

"Creo que si terminas en un escenario, no es sólo porque te encanta cantar o actuar. Hay algo dentro de ti que quiere arreglar algo. Hay algo en ese aplauso, en ese deseo de aprobación, que te hace pensar que será suficiente para llenar ese enorme agujero negro. Nunca es suficiente, pero creo que es algo común en el mundo del espectáculo", dice.

"Mi padre era un tipo triste, enfadado y anticuado que tenía problemas. Lo único que quería era ir al coro de la escuela, al coro de la iglesia, a una obra de teatro, para no tener que volver a casa", dice.

Preguntado si alguna vez hubo violencia en casa, Astley revela: "Sólo me pegó dos veces. Una vez cuando lo merecía. La segunda vez no lo hice, y cuando él lo hizo, me fui de casa. Tenía 17 años", concluye.