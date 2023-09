Mónica Pont relata su espeluznante atraco: "Pensé que estaba en una película hasta que apuntaron a mi hijo"

Mónica Pont se ha convertido esta semana en el centro de atención tras ser víctima de un aterrador incidente: un asalto a mano armada junto a su hijo, Javier, en la entrada de su residencia en Ciudad de México.

La actriz regresaba de unas vacaciones en Tulum cuando, en el momento de entrar en el ascensor del edificio donde vive, fueron sorprendidos por un ladrón que llegó a amenazarlos con un arma antes de llevarse sus pertenencias.

Durante la noche de este viernes Pont ha conectado en directo con el programa La última noche desde Miami, lugar en el que se encuentra recuperándose del susto vivido y desde donde ha relatado con todo lujo de detalles lo ocurrido.

"Mi hijo y yo volvíamos de Tulum y al llegar a Ciudad de Méjico cometimos el error de no quitarnos los relojes y guardarlos, en el propio aeropuerto hay bandas de ojeadores que te observan y saben si lo que llevas encima es bueno o no y también si has cambiado dinero".

La actriz ha explicado que, una vez en el vehículo que los llevaba a casa, notaron algo inusual cuando el conductor comenzó a enviar mensajes y pasó de largo la entrada de su vivienda.

No obstante, la pesadilla no comenzó hasta que Mónica y su hijo se bajaron del coche: "Acabábamos de coger las maletas del coche y estábamos entrando en el portal de la urbanización cuando un hombre corpulento vestido de negro con la cara descubierta nos apuntó con un arma".

Entonces, según detalla, fue cuando Manuel, su portero, se jugó la vida, seguramente porque no había visto el arma: "En un acto de heroísmo se enfrentó a él y recibió dos disparos y se cayó en el suelo, en ese momento me di cuenta de que iba en serio, hasta ese momento todo me parecía como una película, como si no fuese real".

"Comprendí que iba en serio, no le había importado disparar a Manuel, esa gente sin valores no tiene miedo y no le importa acabar con la vida de varias personas", añadía al recordar el instante en el que el atracador apuntaba con el arma al abdomen de su hijo diciéndoles que o le daban sus relojes o los mataba allí mismo.

Por ello, la actriz se vio obligada a entregar los relojes que llevaban tanto ella como su hijo, tras lo cual se fue corriendo. Entonces, Mónica solo quería ayudar a su portero: "Yo quería quedarme a ayudar a Manuel pero mi hijo me convenció para que subiéramos a casa y llamáramos a emergencias, para que nos pusiéramos a salvo, allí no podíamos hacer nada por Manuel".

Cuando volvió a bajar, la policía ya estaba allí, quien había llegado muy rápidamente, aunque no llegó a venir la ambulancia. "Estoy en contacto con la familia de Manuel y ya ha salido del coma, le han tenido que operar tres veces".