'El programa del verano' habla con Mónica Pont: "Está en Miami, pero su familia le pide que vuelva a España"

El atraco a punta de pistola a Mónica Pont en el ascensor de su casa de México cuando iba con su hijo de 19 años ha generado una gran inquietud tanto en la actriz como en su familia. Ambos regresaban de unas vacaciones cuando fueron asaltados.

Este jueves, los colaboradores de El programa del verano han destacado que habían podido hablar tanto con Mónica Pont como con la familia de esta. "Tengo el susto en el cuerpo, tendré que ir asimilando poco a poco", recalcaba la actriz.

"Ahora estoy viajando a Miami por trabajo, no puedo hablar mucho. Estoy asustada todavía, no me creo lo que ha pasado. Hay abierta una investigación de lo sucedido", ha afirmado Mónica. Además, el matinal ha mostrado cómo la actriz relató los hechos a la Policía mexicana.

"Colocamos nuestras maletas en el ascensor. Ya estábamos en el interior, cuando la puerta está por cerrarse, de manera inmediata, se acerca un sujeto del sexo masculino el cual coloca un pie en la puerta del ascensor para que este no se cerrara. El sujeto llevaba un arma de fuego que sujetaba con las dos mano y con la que apunta a mi hijo, Javier Sagrera, a la altura del abdomen, al tiempo que nos dice 'danos los relojes'", apuntaba Mónica Pont.

Así, cuando el portero, que, como ha señalado Marisa Martín Blázquez, son más bien agentes de seguridad, se percató de que el sujeto estaba asaltando a la actriz y su hijo, se interpuso e intentó sujetar al atracador, que disparó el arma en la pierna del portero. De nuevo, el sujeto volvió a pedir los relojes y madre e hijo los entregaron. El portero, por su parte, está en coma inducido.

"Los federales y la Policía están detrás de ellos. Esperemos que agarren a esos delincuentes y que Manuel salga del coma inducido y se recupere pronto. Solo tengo su imagen cayendo al suelo. Ha sido una pesadilla", ha añadido Mónica Pont a los colaboradores del matinal que, además, han podido hablar con los familiares, quienes piden a la mujer que regrese a España y abandone el país latinoamericano, por su parte, el hijo de Mónica ya está de regreso a nuestro país.