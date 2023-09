Los usuarios de la línea T4 del tranvía de Barcelona, aliviados al recuperarla: "Me ha afectado mucho porque no tenía vacaciones"

Este viernes ha vuelto a la normalidad el servicio de la línea T4 del tranvía de Barcelona después de semanas de obras por el interconexionado de las redes y la construcción de la nueva parada de Glòries.

Los trabajos, que han interrumpido la actividad de la línea del 26 de junio hasta el 31 de agosto, han coincidido con las actuaciones a la L4 del metro.

"Me ha afectado mucho porque no he tenido vacaciones y he trabajado", ha afirmado Diego Muñoz, vecino de San Adrià del Besòs.

Otros usuarios han indicado que el servicio sustitutorio de autobús ha supuesto prisas y retrasos, porque su puntualidad es peor que la del tranvía.

"Con esto que ha coincidido con las obras de la línea amarilla he tenido que hacer transbordos", ha lamentado Lucas.