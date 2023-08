Edu Soto y David Fernández intentan ganar a un campeón de retos de comida en 'Dos de los nuestros': "Eres un espectáculo"

Edu soto y David Fernández se fueron a descansar a Valencia durante el programa de Dos de los nuestros, emitido durante la noche del jueves en Cuatro. Al llegar, les entró hambre y entraron en una hamburguesería.

En el local, el dueño les propuso enfrentarse a Valentín Carrasco, ganador de retos de comida en España. "El reto es comerse una hamburguesa de casi cinco kilos", les aseguró el camarero.

"Quien pierda paga la comida", continuó explicando. Edu Soto lo vio clarísimo y aceptó, aunque David vaticinaba el fracaso absoluto de su compañero.

Valentín aceptó y ambos comenzaron a devorar las gigantes hamburguesas. Las risas no faltaron. Cuando el duo de cómicos vio la técnica para comer del campeón no pudieron evitar desternillarse. "Yo no he visto esto en mi vida", decía meado de la risa David.

A Edu se le salían los ojos de la órbita viendo comer al oponente. "¿Cómo estás?", le preguntó inocentemente. "Yo muy bien", respondió Valentín. Tras esto, Soto se rindió. "No puedo más, pero me quedo mirándote como disfrutas. Eres un espectáculo, macho", le dijo a Carrasco.