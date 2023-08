La nueva versión de 'Dark Side of the Moon' llega con polémica: "Monocorde y estúpida"

Hace pocos días Roger Waters publicó una nueva versión de Time que formará parte de The Dark Side of the Moon Redux, un álbum producido en colaboración con Gus Seyffert sin intervención de los demás exmiembros de Pink Floyd. Pero su nueva visión de este mítico tema ha dejado desconcertados a muchos de sus fans.

"El original se siente, de cierta forma, como el lamento de un ser anciano sobre la condición humana", explicaba el músico británico en la presentación de este lanzamiento remasterizado. "Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, claramente el mensaje no se ha quedado. Por eso comencé a considerar qué podría aportar la sabiduría de una persona de 80 años a una versión reinventada".

El resultado, no obstante, ha tenido un recibimiento controvertido y muchos de sus fans no saben qué pensar. Algunos no dudan en criticarlo y lo califican de "monocorde y estúpido". "Ha retirado los sonidos psicodélicos para hacer algo más atmosférico con voz susurrante", sentencian.

Incluso el líder de Jethro Tull, Ian Anderson, ha especulado en una entrevista que es posible que las intenciones de Waters no sean solo creativas, sino que también podría formar parte de plan "para molestar a sus antiguos compañeros". "Estoy seguro de que hay un poco de ambas cosas, en realidad. Pero sin duda le daría a Roger Waters el mérito, artísticamente, de hacerlo porque pensó que iba a aportar algo nuevo a lo que ya es una fiesta popular y muy concurrida que forma parte de la gran historia de la música rock. Así que estoy seguro de que no lo haría sólo para vengarse de algún modo de los antiguos miembros de la banda y conseguir todo el dinero para él esta vez...".

Tras este lanzamiento está previsto que se publique la edición remasterizada del icónico álbum que Pink Floyd lanzó en 1973. Esta versión remasterizado de The Dark Side of the Moon ya fue incluido en la caja conmemorativa del 50 aniversario que salió a la luz el pasado marzo, y ahora se podrá adquirir el disco por separado con material extra como postales, calcomanías y un libreto.