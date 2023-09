Barcelona continuará en obras tras el verano: prosiguen reformas como las de Via Laietana o Meridiana y los trabajos del tranvía

El fin del verano dará un leve respiro a Barcelona en lo que a obras se refiere, pero aunque estas diminuirán en cantidad, las de más relevancia continuarán en marcha. Quedará atrás la vorágine de actuaciones de julio y agosto, cuando el Ayuntamiento aprovechó que muchos ciudadanos abandonaron la ciudad por vacaciones para llevar a cabo casi una sesentena de intervenciones en la vía pública. Sin embargo, seguirán sin freno las máquinas que trabajan en los grandes proyectos urbanísticos de la capital catalana, entre otros, la reforma de la Via Laietana, la unión de los dos tramos del tranvía o la remodelación de la Meridiana.

La reforma de Via Laietana

Este pasado sábado 2 de septiembre, las obras para transformar la Via Laietana en una calle con más espacio para el peatón y más verde entraron en su segunda fase. Esto supone que se empezó a trabajar entre las plazas de Antoni Maura y de Idrissa Diallo, esta última, junto al paseo de Colom, pues la reforma entre las plazas de Urquinaona y de Antoni Maura está ya casi finalizada –la previsión inicial del consistorio era que acabara antes, en mayo–.

Un operario en las obras de la Via Laietana. Antonio Herreros

Las obras de la segunda fase cortarán la circulación en sentido montaña en el tramo en el que se está interviniendo durante casi dos años, en concreto, 21 meses, informa el Ayuntamiento. Por ello, indica, los vehículos que quieran acceder a los aparcamientos, los vados y el mercado de Santa Caterina lo deberán hacer desde la plaza de Urquinaona, en sentido mar.

Sobre los autobuses, el consistorio señala que en su mayoría circulan como hasta ahora: en sentido mar, por la Via Laietana, y en sentido montaña, desviados por el itinerario alternativo habitual. Desde el sábado, no obstante, el bus de barrio 120 tiene otro recorrido y no para en la Via Laietana en sentido montaña. El nuevo itinerario es por la avenida del Marqués l’Argentera, el paseo de Picasso, el paseo de Pujades y el paseo de Lluís Companys, desde donde el autobús gira para recuperar su camino por la calle del Comerç.

El proyecto de reforma de la Via Laietana prevé que la anchura de las aceras, que ahora es de entre 2,6 y 3,5 metros, pase a ser de 4,05 a lo largo de toda la vía. En cuanto a la distribución de carriles, contempla que haya dos de bajada, uno junto a la acera compartido entre bicis, buses y taxis y otro para vehículos privados, que tendrán que circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. De subida, habrá un carril exclusivo para bicicletas pegado al pasillo peatonal y otro para buses y taxis, que también podrán utilizar vecinos o usuarios de los parkings.

La unión del tranvía

La línea T4 del tranvía funciona de nuevo desde el pasado viernes después de que se suspendiera el 26 de junio para conectar las vías del Trambesòs con las del tramo que se está construyendo por la Diagonal de la plaza de las Glòries a Verdaguer. Además, la semana pasada empezaron a circular convoyes en fase de pruebas por las nuevas vías de Glòries, informó la Autoritat del Transport Metropolità.

Un camión en los trabajos para alargar el recorrido del tranvía. Isabel Serrano

Durante el verano, se ha aprovechado para trabajar en los cruces de la Diagonal con calles como Sicília, Sardenya, Marina, Aragó o València, lo que ha supuesto afectaciones al tráfico en estas vías, algunas de las cuales aún continúan. València, por ejemplo, está previsto que siga con un solo carril de circulación en esta zona hasta el 10 de septiembre, cuando recuperará los otros dos que perdió: uno para coches y otro para autobuses.

A pesar de estos avances estivales, aún queda más de medio año para que el nuevo tramo del tranvía de Glòries a Verdaguer entre en funcionamiento. La exteniente de alcaldía de Urbanismo, Ecología, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, indicó que está previsto que se ponga en marcha en marzo de 2024.

Las obras del tranvía en la Diagonal con el paseo Sant Joan. Isabel Serrano

Las obras incluyen la creación de tres nuevas paradas -Sicília, Monumental y Verdaguer- y un intercambiador en las Glòries. La nueva infraestructura hará posible llegar de Glòries al paseo de Sant Joan y al contrario en siete minutos.

El anterior gobierno municipal y la Autoritat del Transport Metropolità adjudicaron la redacción del proyecto ejecutivo del tramo que irá de Verdaguer a Francesc Macià, que junto al que se acabará de construir el año que viene -de Glòries a Verdaguer-, permitirá conectar el Trambesòs y el Trambaix.

Las obras de la Meridiana

Este verano también se ha avanzado en la reforma de la avenida Meridiana entre la mitad del ámbito Navas de Tolosa-Josep Estivill y la calle de Felip II, lo que ha implicado cortes de carriles. Los trabajos en este tramo, sin embargo, continuarán al menos hasta finales de octubre.

Luego está previsto abordar la remodelación de la vía entre Felip II y Fabra i Puig y, finalmente, de Fabra i Puig al Pont de Sarajevo.

La transformación tiene como objetivo que la Meridiana deje de ser una autopista urbana para convertirse en un espacio más verde y amable para el peatón.

El parque de Glòries

También siguen en marcha las obras para finalizar el gran parque de la plaza de las Glòries que sustituye al scalextric que existía antes de que se construyeran los túneles viarios, que está por acabar en su parte sur.

Se prevé que los trabajos terminen en el segundo semestre de 2024 y que se construyan espacios como un jardín de inmersión, un umbráculo, una gran área de juegos o un parque de agua, entre otros.

Remodelación de La Rambla

La parte de la Rambla que va de Colom a Santa Madrona sigue levantada con motivo de la reforma de la calle, y se espera que las obras de esta primera fase, que supondrán invertir 10 millones de euros, acaben en 2024. Cuando termine la renovación de este primer tramo, se continuará con los siguientes. La previsión del gobierno de la exalcaldesa Ada Colau era de que las obras acabaran en seis años, pero el actual alcalde, Jaume Collboni, se comprometió a que terminen en tres.

Tras la remodelación, esta emblemática vía tendrá un solo carril de circulación por sentido de 3,5 metros de ancho, en vez de los dos actuales. Eso permitirá que crezcan las aceras laterales, que serán de un mínimo de tres metros de anchura, y que también se amplíe ligeramente la central. El pavimento cubrirá toda la calle, con lo que no habrá asfalto, y en los laterales del paseo central y bajo la sombra de los árboles, se instalarán bancos y sillas.

Pi i Margall

Continúan, asimismo, las obras para convertir la calle Pi i Margall en un eje verde que priorice al peatón, con la previsión de que acaben a finales de octubre.

Este verano se ha pasado de trabajar del lado mar al lado montaña, lo que ha permitido abrir la vía al tráfico. Tendrá un carril por sentido y aceras más anchas, lo que hará posible que el 70% de la calle sea para los peatones y el verde.

Pont de Santander

La temporada estival ha servido para dar un impulso a la remodelación del Pont de Santander, que este domingo se abrió al tráfico tras estar cerrado desde julio.

Sin embargo, la reforma, que pretende mejorar la conectividad de peatones y bicicletas, continúa. Según las previsiones municipales, acabará en febrero del año que viene.

El transporte público, listo

Las que sí han finalizado ya son las principales obras que se han llevado a cabo en el transporte público este verano.

Además de la línea T4 del tranvía, también vuelve a estar completamente operativa, desde el 26 de agosto, la L4 del metro, que a finales de junio se cortó por trabajos de renovación integral de la vía. Asimismo, hoy retoman su servicio habitual tras las obras de verano las líneas Llobregat-Anoia y L8 de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).