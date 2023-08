El Parlament investigará la actuación de Ignacio Garriga en el acto de Badalona

La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament investigará si el líder y diputado de Vox, Ignacio Garriga, infringió el Código de Conducta de la Cámara en un mitin en Badalona (Barcelona) en el que se encaró a unos manifestantes durante la campaña de las generales.

En el acto en Badalona, el 16 de julio, Garriga interrumpió su discurso para encararse a un grupo de personas que protestaba contra Vox.

"Voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo con esta gente hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen", dijo, antes de bajar del atril y dirigirse hacia ellos. Garriga se quejó de que los Mossos d'Esquadra no hubieran actuado y aseguró que no había "libertad política" en Cataluña.

Investigación preliminar

La comisión ha recibido este jueves una petición de la Mesa del Parlament instándole a activar esa "investigación preliminar", según ha explicado el presidente de la comisión, el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas.

La Mesa abrió el procedimiento para verificar si el secretario general de Vox infringió el Código de Conducta en un acuerdo de 25 de julio, consultado por Europa Press. Por ello, el Parlament facilitará las declaraciones y luego se convocará la comisión para "proceder en el sentido que corresponda", ha dicho Cuevillas.

Si la comisión considerara que Garriga infringió el código, deberá dar audiencia al diputado y luego trasladar un informe, recomendación o propuesta a la Mesa.