El euríbor mensual baja por primera vez en 20 meses hasta el 4,07%, pero no da tregua a los hipotecados: "Van a tener que pagar más"

El euríbor se ha desviado en agosto de la senda alcista recorrida durante los últimos veinte meses, pero sigue sin dar tregua a los cerca de cuatro millones de hogares españoles hipotecados a tipo variable. La media de este indicador a doce meses, que es la principal referencia utilizada para actualizar los préstamos variables, ha caído ligeramente en el octavo mes del año hasta el 4,073%, aunque eso no supondrá un alivio para el bolsillo de los hipotecados que tengan que revisar su cuota mensual. "Van a tener que pagar más", constata Laura Martínez, directora de comunicación del asesor hipotecario iAhorro.

El mercado del euríbor ha cerrado este jueves en el 4,102%, lo que ha supuesto un último repunte diario respecto al 4,065% de la jornada anterior. El mes acaba así en un nivel superior al que empezó, en el 4,076%. A mediados de agosto, el euríbor a doce meses llegó a sobrepasar en su cotización diaria el 4,11%. No obstante, a falta de que el Banco de España confirme el dato este viernes, el mes ha terminado finalmente con un tipo medio del 4,073%, menos de una décima por debajo del 4,149% registrado en julio.

Este ligero descenso mensual rompe con la tendencia experimentada por el euríbor a lo largo de los últimos 20 meses, en los que ha vivido una escalada continuada, pasando del -0,502% en diciembre de 2021 a superar el 4% en los últimos tres meses. Las subidas de los tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo (BCE) para tratar de contener la inflación han empujado al alza este indicador hasta devolverlo a niveles no vistos desde 2008.

No obstante, el comportamiento del último mes no compensa la escalada del último año y medio. De hecho, la media de agosto de 2023 se sitúa más de 2,8 puntos por encima del 1,249% registrado hace un año, por lo que quienes revisen su cuota mensual con el euríbor de agosto tendrán que hacer frente a una subida. Una hipoteca promedio de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de 0,99% se enfrentará así a un encarecimiento en la mensualidad de hasta 231 euros (2.771 euros más al año). En el caso de una hipoteca de 300.000 euros, el incremento mensual sería de 462 euros.

Además, se trata de la segunda revisión al alza consecutiva, ya que el año pasado las cuotas actualizadas en agosto ya subieron de media 124 y 249 euros en el caso de los préstamos de 150.000 y 300.000 euros, respectivamente. En consecuencia, acumulan un encarecimiento mensual de más de 355 y 710 euros mensuales en cada caso en los últimos dos años.

Volverán las subidas

Más allá del dato de agosto, el horizonte no es muy optimista. "Agosto históricamente ha sido un mes de bajadas porque se paraliza todo y lo más probable es que volvamos a ver más repuntes del euríbor a partir de septiembre. Yo no diría que lo que estamos viendo es una tendencia a la baja como tal, sino una pequeña estacionalidad en los datos", apunta Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. "El euríbor es un indicador muy sensible a todos los datos macroeconómicos y agosto es un mes en el que hay muy poca información macroeconómica. El BCE, por ejemplo, se va de vacaciones, por lo que el euríbor se queda desubicado hasta que empieza otra vez el mes de septiembre", añade Martínez.

El BCE tiene su próxima reunión el 14 de septiembre, fecha en la que se pronunciará sobre la evolución de los tipos de interés en la eurozona. Tras la subida de 0,25 puntos aprobada en julio, actualmente la tasa de referencia para los depósitos se sitúa en el 3,75% y para las operaciones de refinanciación, en el 4,25%, ambas en máximos desde la entrada en circulación del euro en 2002.

Por el momento la autoridad monetaria no ha dado señales que inviten a pensar en una pronta bajada de los tipos de interés. De hecho, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió la semana pasada en un foro organizado por la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole de que los tipos de interés se mantendrán altos "durante el tiempo que sea necesario", para devolver la inflación en la eurozona a la senda del 2%. "La lucha contra la inflación aún no está ganada", avisó.

"Décima arriba o abajo, nuestra previsión es que el euríbor siga por encima del 4% por lo menos en septiembre y octubre", vaticina Martínez, que avisa de que, en todo caso, es más fácil que el indicador se estanque a que baje. "En el caso de que haya bajada no va a ser tan rápida como la subida que hemos vivido en estos 20 meses", concluye.