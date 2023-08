El 'streamer' AuronPlay habla de su retirada de Twitch: "No digáis que no avisé"

Por si quedaban dudas, AuronPlay ha vuelto a avisar: el año que viene deja Twitch. Una decisión contundente que muchos de sus fans aún tienen problemas en asumir.

El streamer catalán, que comenzó a hacer directos en Twitch en 2019 después de abandonar su exitoso canal de YouTube, firmó este pasado mes de julio el que asegura que será su último contrato con la plataforma de Amazon.

Tras el complicado año por "la funa", AuronPlay ha asegurado que el 1 de julio de 2024 no volverá a renovar su acuerdo y dejará oficialmente de hacer directos en Twitch.

"Nunca vayas a irte sin avisar, cuando vayas a jubilarte avísanos", le decía un comentario "en nombre de todo el chat" en uno de sus últimos directos. El seguidor le pedía dos meses de antelación, pero AuronPlay le sorprendía al recordar que la fecha ya estaba decidida del todo.

El creador no ha cambiado de opinión durante las vacaciones. "Te avisé en cuanto firmé el contrato, he avisado con un año de antelación", ha respondido enfadado.

"No podéis decir que no he avisado", ha continuado, reiterando su plan: "Hago este año y me piro. Más claro no lo puedo decir, pero te lo iré recordando si quieres".

De hecho, muchos esperan que antes de desaparecer por completo de Twitch anuncie sus siguientes pasos. En la mente de AuronPlay está volver a YouTube o comenzar un pódcast, pero no abandonar las redes sociales.