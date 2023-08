Rubiales, su madre, el pan y el circo

En un país como España, donde existe una situación de bloqueo de Gobierno que debiera mantener en vilo al pueblo llano, éste se ha enzarzado con el beso de Rubiales a una jugadora de la selección femenina de fútbol como si no hubiera un mañana.

Ha pasado más de un mes desde que se celebraron las elecciones generales, y a día de hoy no se vislumbra un gobierno claro (ni se le espera) salvo que se produzca algún pacto con condonaciones de deuda o amnistía de por medio. De lo que está en juego, no ha trascendido ni una sola palabra, pero eso a los españolitos de a pie parece no incumbirles, porque lo sustancial está en Rubiales y en si su madre sigue encerrada o no en una iglesia en huelga de hambre. "Panen et circenses" (pan y circo), que dirían los romanos.

Pertenecemos a un Estado, en el que el 45 % de la renta familiar se destina al pago de las hipotecas -15 puntos más que lo que se destinaba en 2021-, a un país, en el que la inflación está reduciendo aún más la ya menguada clase media. Sin embargo y pese a ello, señor@s, el acontecimiento que ha sido capaz de movilizar en plenas vacaciones a unos cientos de personas en España ha sido el pico de Rubiales a Jennifer Hermoso.

Confío en que una vez iniciado el curso, le demos más importancia al pan que al circo

En este país, en el que la reforma de la Ley del 'Solo sí es sí' provocó la reducción de más de un millar de condenas a agresores sexuales, y más de un centenar de ellas puestas en libertad, lo que ha propiciado que el pueblo salga a la calle a protestar es Rubiales. Por si fuera poco, también se han anunciado movilizaciones a favor. ¡Así estamos!.

Para que no me malinterpreten, vaya por delante que soy de las que opino que el suspendido presidente de la Federación debería de haber dejado el cargo ya hace meses, en el momento en que salieron a la luz unos cuantos escándalos, y también pienso que la jugadora es muy libre de denunciarle por agresión sexual si así lo considera. Para eso están los jueces, para dirimir lo que allí ocurrió. Sin embargo, de ahí a hacer un asunto de estado con el beso va un trecho.

Confío en que una vez iniciado el curso, le demos más importancia al pan que al circo y nos centremos en velar por que los pactos de gobierno beneficien a todos los españoles, independientemente del territorio que habiten, y en reivindicar una gestión política encaminada a aliviar la escuálida situación económica de los españoles que, ya les anticipo, no irá a mejor en 2024 a juzgar por los objetivos de déficit que tendremos que cumplir.