Feliciano López y Sandra Gago esperan su segundo hijo, que nacerá en febrero

Feliciano López y Sandra Gago están esperando su segundo hijo, que, si todo va bien, nacerá el próximo febrero. Tal y como informa la revista ¡Hola!, que se hace eco de fuentes cercanas a la pareja, el tenista y la modelo, que ya ha cumplido su tercer mes de embarazo, están inmensamente felices con la noticia.

La pareja ya tiene un hijo de dos años, Darío. Pero el deportista no quería quedarse solo ahí. "Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que sea hijo único. Y Sandra tampoco. No, desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo", aseguraba hace unas semanas Feliciano en las páginas de la misma revista.

El tenista puso este junio el punto final a su carrera profesional con la derrota en cuartos de final del Mallorca Open ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-2 y 6-4.

Lo hizo tras veinticinco temporadas en el circuito, con siete títulos individuales y seis de dobles en la ATP, que explotaron en un emotivo discurso a pie de pista, ante su afición, como siempre soñó despedirse del deporte que se lo ha dado todo.